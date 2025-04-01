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大陸 大陸焦點 特派現場

陸在建大橋上兩撥人馬大亂鬥！　無懼腳下百丈深淵潑糞亂拳畫面曝

記者魏有德／綜合報導

廣西一座正在興建的「龍被底大橋」去（2024）年10月發生一起鬥毆事件，相關影片近期在陸網瘋傳。影片顯示，大橋上兩方人馬對峙時，一言不合便群起向前發動攻擊，演變成大亂鬥，過程中還傳出有人潑糞襲擊，絲毫不畏懼腳下便是垂直距離百公尺的深谷，衝突持續近5分鐘才落幕。

▲廣西一座正在興建的大橋上，發生一起群毆事件。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲廣西一座正在興建的大橋上，發生一起群毆事件。（圖／翻攝新黃河客戶端，下同）

《新黃河客戶端》報導，該視頻（影片，下同）事發去年10月，地點為當時在建的龍被底大橋，由中國一冶廣西分公司承建，衝突一方為大橋施工工人，另一方為中國一冶公司保安，該衝突導致雙方多人受傷。當日，參與衝突的施工方中有12人被當地警方以「涉嫌尋釁滋事罪」刑拘，其中6人後來被檢察院批捕起訴，中國一冶保安人員則無人受到處理。

▲廣西一座正在興建的大橋上，發生一起群毆事件。（圖／翻攝新黃河客戶端）

影片顯示，龍被底大橋上有兩方人馬一字排開，一方是身著黑色制服、手持盾牌的保全人員，背後站著帶著安全帽的疑似「資方人員」，至於另一方則是舉著「中國一冶拖欠工程款」、「討薪工人」標語的施工人員，被約半個人高左右的鐵柵欄隔開，相互叫囂較勁。

隨後，雙方進而演變成肢體衝突，互有揮拳、推擠等動作，站在保全背後的藍色工裝人員也加入混戰，場面十分混亂，不少人被打倒在地。衝突中，橋兩側不少簡易圍欄被撞倒，場面一度十分驚險，若有人不慎跌落橋下，後果不堪設想。

一名參與衝突的工人王飛透露，他在2021年和十幾個工人參與到六標段工程建設當中，從事打樁工作，「後來，整個項目的工程進度款和部分工人工資遭拖欠，導致項目從2024年8月起停工，光我們就被拖欠了100多萬元（人民幣，下同），領導說是中國一冶欠薪，讓我們跟一冶要。停工後，中國一冶要解除合同，讓新的施工隊進來，但我們錢沒拿到手，就一直沒有離場。」

王飛在衝突過程中多處受傷，也去醫院開了驗傷單，沒想到，出院便被當地公安局拘留，令他不解的是，「中國一冶打人的保安無一人被抓，也沒有受到任何處罰，這是為什麼？」

對於工人們的控訴，中國一冶該項目相關負責人陳某指出，按照雙方簽訂的合同，約定付款比例為85%，中國一冶公司已足額支付，是分包單位沒有及時把款項支付給工人，還把矛盾往一冶方面轉移，慫恿勞務班組在現場惡意阻工。案件已移至檢察機構，尚待釐清。

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