【廣編】《塞尚、大師們、與我》新書發表　藝術、哲學、與跨文化的深度探索

▲哲學教授鈕則誠與其他讀者們提問熱烈。

圖、文／荷商葛蘭素史克藥廠提供

教育與藝術工作者尤昭良副教授最新的中篇小說《塞尚、大師們、與我》CÉZANNE, MASTERS, AND ME中、英文版於3/28在國立臺北護理健康大學圖書館舉行新書發表，本次活動在國北護吳淑芳校長的鼎力支持，以及校內同仁們的熱情參與下圓滿呈現。

尤老師分享將學術研究改寫為大眾小說《塞尚、大師們、與我》並英譯的過程。他指出，十九／二十世紀之交「現代繪畫之父」塞尚的創作思維與同期著名哲學家柏格森的思想有著深刻的相似性，但由於塞尚在競爭激烈的畫壇中有意保持私密，以及隨著柏格森思潮後來的爭議與淡出，導致這一觀點以往僅受到極少的關注，現存文獻鮮少， 研究難以進行，直到獲得加拿大多倫多大學沈清松講座教授的指導才安心進行，並於2002年順利完成博班論文。畢業後再進行半自傳式中文小說書寫(原名「塞尚密碼」)，2024年英譯與精修後改為現名。

活動現場反應熱烈，許多讀者紛紛提問，討論塞尚畫作的解讀、柏格森哲學的影響，以及小說創作的時間、背景與心得。《塞尚、大師們、與我》以中文與英文兩種版本先後發行，並經由「台灣學人出版網」(EHG Books)於亞馬遜全球流通。