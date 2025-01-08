麻疹燒疫苗打不到？食藥署清查國內庫存「尚有2.7萬劑」無缺藥

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗，基層診所喊出疫苗打光也叫不到貨。食藥署今（8）日表示，國內目前有三家藥廠供應MMR疫苗，整體自費疫苗庫存2.7萬劑。近期尚無接獲醫療院所通報MMR疫苗有藥品短缺情況。

食藥署副署長王德原表示，國內麻疹疫苗主要由荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司(GSK)「派立克 PRIORIX(衛署菌疫輸字第000510號)」及美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司(MSD)「麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑M-M-R II (MEASLES, MUMPS AND RUBELLAVIRUS VACCINE,LIVE)(衛署菌疫輸字第000364號)」等2張許可證供應。

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此外因去年3至4月間國內偶有麻疹確診病例，食藥署鑑於當時接獲醫院通報麻疹疫苗許可證藥品短缺，經與疾管署討論，相關高危險群有自費補打需求，為防護疫情擴散，去年4月26日核准喜美德生醫科技股份有限公司專案輸入「Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated（Freeze-Dried）」（製造廠：印度Serum Institute of India Pvt. Ltd. （SII））申請。

食藥署指出，目前GSK的MMR自費疫苗目前庫存約1萬7,000支、默沙東藥廠MMR自費疫苗目前庫存約1萬支。經了解，近期尚無接獲醫療院所向本署通報前述藥品短缺。

食藥署也公布統計，去年迄今共受理10件麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗檢驗封緘案件，數量共計41萬8900劑，包含GSK公司3件、MSD公司6件及喜美德公司1件，並已放行9件、40萬9140劑。剩餘1件、9760劑則是去年12月18日受理喜美德公司申請案，刻正檢驗中，目前國內尚有疫苗庫存並持續供應。

疾管署副署長曾淑慧表示，根據國內麻疹血清學調查，我國民衆如於1981年以前出生者，大多因為自然感染而具有麻疹抗體；我國麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）第1劑接種率約98.7%、第2劑97.4%。

曾淑慧指出，目前沒有相關政策要求一般民眾追加接種疫苗，除非特殊狀況或者高風險狀況；自費疫苗則有兩建議對象：

1.1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年

2.1981年（含）以後出生之成人，若需前往麻疹流行區，如越南、印度、柬埔寨等，經醫師評估後需接種之民衆。

疾管署也提醒，台灣民眾常去的日本、韓國非屬麻疹流行區。

▲針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）