麻疹燒疫苗打不到？食藥署清查國內庫存「尚有2.7萬劑」無缺藥

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。(圖/ETtoday資料照)

記者洪巧藍/台北報導

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示,引發民眾搶打MMR疫苗,基層診所喊出疫苗打光也叫不到貨。食藥署今(8)日表示,國內目前有三家藥廠供應MMR疫苗,整體自費疫苗庫存2.7萬劑。近期尚無接獲醫療院所通報MMR疫苗有藥品短缺情況。

食藥署副署長王德原表示,國內麻疹疫苗主要由荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司(GSK)「派立克 PRIORIX(衛署菌疫輸字第000510號)」及美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司(MSD)「麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑M-M-R II (MEASLES, MUMPS AND RUBELLAVIRUS VACCINE,LIVE)(衛署菌疫輸字第000364號)」等2張許可證供應。

此外因去年3至4月間國內偶有麻疹確診病例,食藥署鑑於當時接獲醫院通報麻疹疫苗許可證藥品短缺,經與疾管署討論,相關高危險群有自費補打需求,為防護疫情擴散,去年4月26日核准喜美德生醫科技股份有限公司專案輸入「Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated(Freeze-Dried)」(製造廠:印度Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII))申請。

食藥署指出,目前GSK的MMR自費疫苗目前庫存約1萬7,000支、默沙東藥廠MMR自費疫苗目前庫存約1萬支。經了解,近期尚無接獲醫療院所向本署通報前述藥品短缺。

食藥署也公布統計,去年迄今共受理10件麻疹、腮腺炎、德國麻疹(MMR)疫苗檢驗封緘案件,數量共計41萬8900劑,包含GSK公司3件、MSD公司6件及喜美德公司1件,並已放行9件、40萬9140劑。剩餘1件、9760劑則是去年12月18日受理喜美德公司申請案,刻正檢驗中,目前國內尚有疫苗庫存並持續供應。

疾管署副署長曾淑慧表示,根據國內麻疹血清學調查,我國民衆如於1981年以前出生者,大多因為自然感染而具有麻疹抗體;我國麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)第1劑接種率約98.7%、第2劑97.4%。

曾淑慧指出,目前沒有相關政策要求一般民眾追加接種疫苗,除非特殊狀況或者高風險狀況;自費疫苗則有兩建議對象:

1.1981年(含)以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明,且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年

2.1981年(含)以後出生之成人,若需前往麻疹流行區,如越南、印度、柬埔寨等,經醫師評估後需接種之民衆。

疾管署也提醒,台灣民眾常去的日本、韓國非屬麻疹流行區。

▲針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員,麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種建議。(圖/疾管署提供)