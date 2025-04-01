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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委陳瑩籲合理運用菸捐收入　提高醫事放射師薪資

▲醫事放射師薪資20年凍漲， 陳瑩：專業不該被當邊際勞工對待。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲立委陳瑩在立法院衛環委員會中，呼籲政府運用菸捐收入，改善醫事放射師薪資待遇。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

政治中心／台北報導

立法委員陳瑩日前在立法院衛環委員會質詢中，強烈呼籲衛福部應合理運用每年超過300億元的菸捐收入，將部分經費用於提升第一線癌症篩檢工作者——醫事放射師的薪資待遇。她指出，這些專業人員每日操作昂貴且關鍵的影像儀器，卻領著接近基本工資的薪水，實在不合理。

根據統計，醫事放射師的起薪平均僅約3萬至3萬3千元，與20年前幾乎持平，遠低於其他醫事人員，甚至逐漸被最低工資追上。陳瑩表示：「一位需要國家專業證照、長期曝露於輻射與感染風險的專業人員，卻未獲合理待遇，這樣的制度設計對第一線人員極為不公平。」

▲醫事放射師薪資20年凍漲， 陳瑩：專業不該被當邊際勞工對待。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲醫事放射師公會全聯會在臉書上分享立委陳瑩的質詢連結。（圖／截圖自中華民國醫事放射師公會全聯會臉書粉絲團）

中華民國醫事放射師公會全聯會將陳瑩委員的質詢連結在臉書上揭露，短短三天內已超過2.6萬次觀看、110則分享，留言中除了感謝陳瑩委員之外，還有許多醫事放射師表達對現狀的不滿與無奈。一位留言者提到：「我以前在XX醫院，每個月扣完勞健保才29000元，終於有人關心我們了！」另一位則表示：「過年時找舊同事聊天，得知薪資沒有加半毛錢，和我18年前的薪資一模一樣。」

陳瑩建議，衛福部應參照勞動部職災保險中「復工計畫」的做法，以菸捐補助醫事放射師薪資，讓經費使用更具正當性，也更具社會正義價值。她強調，這樣的措施不僅能提升醫事放射師的薪資待遇，還能提高他們的專業尊嚴。

最後，陳瑩要求衛福部於兩週內提出完整規劃報告，向衛環委員會清楚說明未來如何調整醫事放射師薪資與提升專業尊嚴。質詢結束後，召委蘇清泉補充指出，台灣的醫事放射師若到新加坡工作的話，起薪是16萬到18萬，顯示台灣在這方面的待遇確實需要改善。

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