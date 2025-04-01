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醫事放射師薪資凍漲20年！陳瑩籲衛福部「菸捐應用於改善薪酬」

▲陳瑩。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲立委陳瑩在立法院衛環委員會中，強烈批評政府長期忽視醫事放射師的勞動權益與薪資結構。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

政治中心／綜合報導

在3月27日立法院衛環委員會中，立委陳瑩強烈批評政府長期忽視醫事放射師的勞動權益與薪資結構，指出過去20年來，醫事放射師的薪資幾乎未曾調整，幾乎是所有醫事人員中最底層的水平，尤其在疫情期間，醫事放射師長期暴露於游離輻射和病毒細菌的感染風險，但卻未獲得任何危險津貼，造成明顯的不公平待遇，陳瑩呼籲衛福部「應合理運用菸捐提升醫事放射師薪資」。

陳瑩在質詢中指出，儘管醫事放射師負責操作MRI、CT等關鍵儀器，並協助進行癌症篩檢，這些專業人員的薪資卻仍停留在約3萬出頭，與基本工資幾乎相同。她在簡報中展示2024年2月四家醫院的徵才廣告截圖，最低薪資竟不到3萬1千元，她質疑道：「面對高風險工作環境且持有專業證照的醫事放射師，這樣的待遇真的合理嗎？」，她呼籲衛福部應合理運用每年超過300億元的菸捐收入，將部分經費用於改善醫事放射師的薪酬，讓這些專業人員獲得應有的待遇。

▲陳瑩。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲陳瑩指出，過去20年來，醫事放射師的薪資幾乎未曾調整，最低薪資竟不到3萬1千元。（圖／截圖自立法院IVOD）

此外，她更提到衛福部醫事司居然用牴觸母法的函釋來開後門，要求沒有受過打針訓練及課程的醫事放射師打對比劑(顯影劑)、執行直腸氣球處置等這種侵入性的醫療行為，但卻僅給予邊際勞工的薪資待遇，她痛批這是對特定專業的歧視與邊緣化。

在質詢過程中，陳瑩轉述了一封來自母親的信，該信表達了對孩子進入醫事放射師領域後的失望，並指出「職缺少、薪資低、人力削減」已成普遍現象。作為母親，她深感家長的無奈與痛心，並承諾會繼續為改善醫事放射師待遇而努力。她強調，衛福部應正視醫事放射師的專業價值，檢討現行人事制度與經費分配，避免讓第一線專業人員被遺忘。

▲陳瑩。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲陳瑩轉述了一封來自母親的信，該信表達了對孩子進入醫事放射師領域後的失望。（圖／截圖自立法院IVOD）

中華民國醫事放射師公會全聯會在臉書上分享了陳瑩委員的質詢連結，短短三天內觀看次數突破2.6萬，並收到了110則分享，留言中，除了感謝陳瑩委員外，還有許多人表達了自己的無奈與心聲。陳瑩建議，衛福部應參照勞動部職災保險中的「復工計畫」做法，利用菸捐資金補助醫事放射師的薪資，使經費使用更具正當性與社會正義價值。

▲陳瑩。（圖／陳瑩委員國會辦公室提供）

▲醫事放射師公會全聯會在臉書上分享立委陳瑩的質詢連結。（圖／截圖自中華民國醫事放射師公會全聯會臉書粉絲團）

陳瑩要求衛福部在兩週內提交完整的規劃報告，向衛環委員會詳細說明如何調整醫事放射師的薪資及提升其專業尊嚴。質詢結束後，召委蘇清泉也指出，若台灣的醫事放射師到新加坡工作，起薪可達16萬至18萬，與台灣的薪資相比，差距不言而喻。

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