護理師薪水比「鼎泰豐洗碗人員」還低！醫師一查愣：還真的…

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣急診醫護人員近年爆發大規模離職潮，多少與工作量與薪資不成正比有關。就有醫師發文指出，和護理師閒聊時，對方提到鼎泰豐的洗碗工薪水還比自己高，而且還不用值大夜班，他上網一查發現居然是真的，直嘆「醫院的護理師薪水真的太低、工時真的太長了」，話題引發討論。

醫師「酷勒客-Clerk的路障生活」在粉專分享鼎泰豐待遇截圖，文中提到他和護理師閒聊的對話，「開刀房閒聊，護理師說最近發現鼎泰豐的洗碗工薪水比自己還高，而且還不用值大夜班，一查還真的……」截圖中可見，洗碗作業員的起薪約4萬3到4萬5千元。

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貼文引發討論，「時薪比住院醫師還高，淚奔啊…」、「護理師真的值得被好好對待，太辛苦了。一個人要照顧十幾個病人，還有夜班的更辛苦。薪水真的太被低估」、「護理人員真可悲，講話音量稍微大點就被投訴、拔點滴不夠溫柔也被投訴，結果薪水不如洗碗人員，台灣醫療的悲劇。」

其中，有網友留言，「去洗一天看看大概就不會這樣想了」、「洗碗的錢都拿來看腰跟手臂發炎」、「鼎泰豐生意很好喔！洗碗工就是一直洗一直洗一直洗一直洗8小時喔！沒有你想得那麼輕鬆。」

醫師就在留言處強調，「這篇的重點是醫院的護理師薪水真的太低、工時真的太長了，請各位洗碗人員不要生氣啊！各行各業都應該要被尊敬並跟給予應得的薪水～」也直呼，要減少目前醫療崩壞的速度，分級醫療勢在必行，「小病去診所，大病再去醫院。」

另外，鼎泰豐其他職缺的薪資，外場服務員和內場廚務員皆為3萬8至4萬2千元。對此，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，目前餐飲服務業也面臨缺工，開出高薪不外乎希望補足人力缺口，不是每個餐飲品牌都能像鼎泰豐開出這般薪資。

※本文獲「酷勒客-Clerk的路障生活」授權引用。

