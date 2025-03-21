提升台東關山環境　陳瑩協助爭取核定「2.6億畜牧糞尿處理計畫」

▲民進黨立委陳瑩(左)協助爭取核定「2.6億畜牧糞尿處理計畫」。（圖／陳瑩辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

過去台東關山畜物糞尿以載運曝曬方式處理，效能低且經常導致惡臭情形發生。民進黨立委陳瑩今（21日）表示，台東關山鎮長彭成豐積極希望改善這個問題，去年台東關山鎮公所向環境部提出「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」，經過她多次協調環境部，關山鎮公所獲得核定2.6億的處理計畫，此計畫可有效將畜牧廢棄物轉化為再生能源，讓關山鎮成為環保減碳的典範。

陳瑩指出，關山鎮內有10個畜牧場，約有2.5萬頭豬隻，每天約產生380噸畜牧廢水，可能造成河川污染及臭味。關山鎮公所提出的牧糞尿資源化處理計畫，可透過厭氧發酵技術轉化為生質能源，不僅有效減少河川污染，更創造發電效益。

陳瑩再指，此計畫經她多次與環境部長彭啓明溝通，終於在年後獲得環境部支持，核定此2.6億元的畜牧糞尿處理計畫。

陳瑩認為，此計畫可達到「零排放」廢水專業處理，畜牧農民可輕鬆處理糞尿廢水，而且廢水可以轉化發電，改善關山居民的生活環境，又可以促進在地循環經濟發展，創造多贏局面。

陳瑩強調，「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」2.6億元經費當中，環境部將補助9,126萬元，地方政府2,574萬元，其餘由設置業者負擔。此計畫可有效將畜牧廢棄物轉化為再生能源，讓關山鎮成為環保減碳的創新典範。

▼民進黨立委陳瑩協助爭取核定「2.6億畜牧糞尿處理計畫」。（圖／陳瑩辦公室提供）