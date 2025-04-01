漢堡王「超殺優惠券」出爐！有買1送1、銅板餐　加碼吃10元漢堡

▲漢堡王最新優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」最新一季超殺優惠券出爐，一共網羅68種優惠組合任選，包括5大夯品買1送1、99元銅板餐等，整張券狂省3155元，即日起限時3個月開跑；至4月30日前「10元漢堡」活動也宣布加碼延長，小確幸一次收。

▲漢堡王最新迎夏優惠券一次看。※點圖放大

漢堡王祭出全新「迎夏優惠券」，一共網羅6大系列共68種優惠組合，其中「買1送1」有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，一共28種組合通通只要69元。

除外還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。以上優惠即日起至6月30日限時開跑，機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用。

▲漢堡王10元漢堡活動宣布加碼延長。

4月30日前「漢堡王10元漢堡」活動也宣布加碼延長，期間只要購買雙層火烤牛肉堡或三層火烤牛肉堡，加10元就能多吃同品項漢堡1顆，換算下來，雙層火烤牛肉堡2顆只要119元，三層火烤牛肉堡2顆則特價149元，各門市售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

▲拿坡里平日限定6口味大披薩只要189元。

拿坡里至4月30日前則祭出平日限定「大披薩189元」優惠，期間凡至門市外帶或內用大披薩只要189元，優惠口味有總匯、夏威夷、西西里燻雞、黃金洋食脆雞、蔬菜、金沙蔬食共6款；三商i美食卡會員則可享升級優惠，至4月27日前只要透過APP領取優惠券，並使用美食卡連結線上購買大披薩只要188元，且不限平假日，優惠券可使用至4月30日。