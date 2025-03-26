大罷免爆「查水表」！花蓮民政處長50萬交保　檢方將抗告

▲花蓮縣政府民政處長明良臻（左）涉犯個資法，法院裁定50萬元交保。（圖／花蓮縣政府提供）



記者吳佩蓁／花蓮報導

花蓮地檢署25日大動作搜索花蓮縣政府民政處等5單位，並帶回處長明良臻、副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆及4名戶政人員。訊後，檢方認定明良臻涉嫌重大，且有串供、滅證之虞，深夜向花蓮地院聲請羈押禁見，其餘6人交保。今（26日）法院召開羈押庭審理，裁定明良臻50萬元交保，花檢不服將研擬抗告。

檢方調查發現，明良臻等人涉嫌利用選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊的機會，違法利用個人資料，涉及《個資法》第41條、第44條及第16條等罪嫌。昨日上午8時，檢調持搜索票到花蓮縣政府民政處、花蓮市戶政事務所等5處進行搜索，查扣相關證物並帶回相關人員訊問，除了違反《個資法》外，也釐清是否涉及《選罷法》。

明良臻等7人昨晚被陸續移送至花蓮地檢署複訊，訊後以涉嫌違反《選罷法》諭知4名戶政人員2至3萬元交保，鍾威霆和吳俊毅則以涉嫌違反《選罷法》分別諭知20萬元、30萬元交保。

檢方認定明良臻擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。不過今早花蓮地院召開羈押庭，法官認為明良臻無羈押之必要，裁定50萬元交保，檢方將提抗告。