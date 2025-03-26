　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大罷免爆「查水表」！花蓮民政處長50萬交保　檢方將抗告

▲▼花蓮縣府參訪團拜會馬來西亞姊妹市-美里市與副市長及30位市議員一同進交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府民政處長明良臻（左）涉犯個資法，法院裁定50萬元交保。（圖／花蓮縣政府提供）

記者吳佩蓁／花蓮報導

花蓮地檢署25日大動作搜索花蓮縣政府民政處等5單位，並帶回處長明良臻、副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆及4名戶政人員。訊後，檢方認定明良臻涉嫌重大，且有串供、滅證之虞，深夜向花蓮地院聲請羈押禁見，其餘6人交保。今（26日）法院召開羈押庭審理，裁定明良臻50萬元交保，花檢不服將研擬抗告。

檢方調查發現，明良臻等人涉嫌利用選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊的機會，違法利用個人資料，涉及《個資法》第41條、第44條及第16條等罪嫌。昨日上午8時，檢調持搜索票到花蓮縣政府民政處、花蓮市戶政事務所等5處進行搜索，查扣相關證物並帶回相關人員訊問，除了違反《個資法》外，也釐清是否涉及《選罷法》。

明良臻等7人昨晚被陸續移送至花蓮地檢署複訊，訊後以涉嫌違反《選罷法》諭知4名戶政人員2至3萬元交保，鍾威霆和吳俊毅則以涉嫌違反《選罷法》分別諭知20萬元、30萬元交保。

檢方認定明良臻擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。不過今早花蓮地院召開羈押庭，法官認為明良臻無羈押之必要，裁定50萬元交保，檢方將提抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫
快訊／嘉義議員病逝！　享年43歲
快訊／金賽綸方明開記者會　公開未成年交往金秀賢證據
LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預
金秀賢放鳥台灣 　「大咖天團」確定當救火隊上場
快訊／去年任意引退！　味全龍外野手申請復籍
被罵「89化瘋狂打炮」！　李芷婷反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中秀泰影城外砍人　兇嫌影像曝光！鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

快訊／嘉義議員李奕德病逝！發現肝病變到死亡僅1個月　享年43歲

外國「老公」要10萬買機票　彰化婦急匯款...行員一眼看出有詐

桃園2補教師性騷打學生！教育局加重累罰70萬　最重終身不得任教

北市警出入萬華「阿公店」遭拍！分局回應：絕不護短

快訊／台中秀泰影城外濺血！1遭打1遭砍　動手的也被送醫

多美的奶頭！28歲高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

大罷免爆「查水表」！花蓮民政處長50萬交保　檢方將抗告

正副議長選舉「跑票」遭民進黨除名　台南5連霸議員提告勝訴

高雄混凝土車壓垮排水溝路面　側翻90度釀1傷...水泥流滿地

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

台中秀泰影城外砍人　兇嫌影像曝光！鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

快訊／嘉義議員李奕德病逝！發現肝病變到死亡僅1個月　享年43歲

外國「老公」要10萬買機票　彰化婦急匯款...行員一眼看出有詐

桃園2補教師性騷打學生！教育局加重累罰70萬　最重終身不得任教

北市警出入萬華「阿公店」遭拍！分局回應：絕不護短

快訊／台中秀泰影城外濺血！1遭打1遭砍　動手的也被送醫

多美的奶頭！28歲高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

大罷免爆「查水表」！花蓮民政處長50萬交保　檢方將抗告

正副議長選舉「跑票」遭民進黨除名　台南5連霸議員提告勝訴

高雄混凝土車壓垮排水溝路面　側翻90度釀1傷...水泥流滿地

房貸餘額突破11兆　信義：逾放比例仍維持低檔

置身燈海星空裡！南投浪漫景觀餐廳　無敵夜景＋迷你動物園玩整天

台積電美國廠成本高　外媒：僅比台灣高一成

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李心潔「裙襬搖搖」現身TORY BURCH台北101新店！曝來台必吃米苔目

頂呱呱「3張超值優惠券」今天限時領！人氣組合下殺69折起

裕隆股價低於淨值總座致歉　估今年代工不受關稅政策影響

劉雨柔「忍了又忍、一忍再忍」不想委屈了！突PO黑底文 懷胎5月洩煩惱

IEAT「我在國際經貿路上」徵文活動開跑　分享經歷與職涯成長故事

台中動漫節「鬼滅、巨人、膽大黨」強檔集結　還有芙莉蓮悠遊卡預購

社會熱門新聞

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

泰妹來台搞雙飛+接力　淫媚眼神狂吸老司機

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

即／司馬庫斯吊車翻下邊坡！　2人命危搶救中

亞亞囑3兒女「你們就是台灣孩子」　離台前一家五口相擁自拍

獨／台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　賽車手親曝失控主因

亞亞離台！　律師：陸配抖音談統一會危害國安？

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

更多熱門

相關新聞

檢搜花蓮縣府「查水表」　國民黨說話了

檢搜花蓮縣府「查水表」　國民黨說話了

全台大罷免遍地烽火，花蓮縣政府日前遭網友指控「查水表」，花蓮地檢署今天搜索花蓮縣府等地，並依涉嫌違反選罷法，及個人資料保護法帶回民政處長明良臻等被告及證人11人調查。國民黨對此表達嚴厲譴責，並質疑此舉是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行依法查核偽造文書連署？

LIVE／遭家寧媽個資法、妨害名譽提告！　Andy將現身警局應訊

LIVE／遭家寧媽個資法、妨害名譽提告！　Andy將現身警局應訊

花蓮縣府涉對罷免民眾「查水表」遭搜索　罷團：支持詳查釐清責任

花蓮縣府涉對罷免民眾「查水表」遭搜索　罷團：支持詳查釐清責任

快訊／花蓮檢調搜索花蓮縣政府　傅崐萁：他們劇本不是都寫好了？

快訊／花蓮檢調搜索花蓮縣政府　傅崐萁：他們劇本不是都寫好了？

綠委再占立法院主席台　國民黨團轟：讓政府沒法做事的就是民進黨

綠委再占立法院主席台　國民黨團轟：讓政府沒法做事的就是民進黨

關鍵字：

花蓮政府處長個資法檢方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面