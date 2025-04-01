川普啟動對等關稅措施　卓榮泰揭3因應原則：政府會做足準備

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布將提高對各國的關稅，消息一出全球股市震盪，昨台股匯市更呈現「黑色星期一」狀況，讓不少投資人憂心忡忡。對此，行政院長卓榮泰今（1日）說，已擬定「政府有準備、風險可控管、產業有支持」三項因應原則，「在可能的各種風險可控的大前提底下，政府會、而且已經做足了準備」。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，全世界的地緣政治、經貿秩序，乃至於產業結構、生產鏈的結構，都還在持續的調整當中，這幾個月以來一直努力瞭解跟掌握各種可能情勢的變化，也進行了必要的觀察、研商跟分析，也提出了應對的方案。

卓榮泰表示，前天他跟副院長鄭麗君也率同台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完整的說明，歸納出3點主要的做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

卓榮泰提到，台灣的經濟基本面是相當的健全，尤其出口非常強勁，已經連續16個月呈現正面的成長；今年的1、2月，出口的數字達到800.2億美元，較去年同期增加了16.8%，成績相當的好，而且未來的趨勢都密切觀察當中。

至於最近股市的變化跟波動，卓榮泰強調，大家都看得到，股市的變化是全球性的，政府的準備跟因應也是全面性的，政府會針對各種狀況，以及產業的各種不同程度，提出必要的做法。

「所以我的結論是，在可能的各種風險可控的大前提底下，政府會、而且已經做足了準備。」卓榮泰強調，政府會針對各個產業不同的程度給予必要的支持，要請各產業界能夠放心，主要是國人也能夠安心，大家一起面對國際的局勢，跟政府一起踏穩腳步，安心的向前。