賴清德民調為何飆高？　黃暐瀚分析：多數民眾希望政府抗共

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》近日公布3月國政民調，「總統賴清德施政滿意度」有55.6%表達滿意、40.6%不滿意，滿意度相較上月增加7.0個百分點、「閣揆卓榮泰施政滿意度」則是47.4%滿意，另有35.7%不滿意，滿意度陡增10.6個百分點，兩人施政滿意度皆達就任以來新高。對此，媒體人黃暐瀚分析，賴總統的民調，為什麼越來越高？面對「軍事威脅」與「國際舞臺」兩大壓力，多數台灣民眾希望政府對抗「壓力來源」（抗共），藍營若不懂這點，想執政，會很困難。

黃暐瀚表示，過去兩週，他在直播與節目，連續提出「反併吞、反侵略、愛台灣」執政金鑰，以及「親中、疑美、不愛台」三不該。論述主軸是提出「國民黨為何三次輸掉總統大選」與「國民黨怎樣才能重回執政」的個人觀點。

黃暐瀚表示，民主社會，各界有不同意見很正常，不過美麗島電子報公布的民調結果，完全符合自己的分析與論述，面對「軍事威脅」與「國際舞臺」兩大壓力，多數台灣民眾希望政府對抗「壓力來源」（抗共），藍營若不懂這點，想執政，會很困難。

黃暐瀚指出，這份美麗島電子報的三月國政民調，賴總統滿意度衝上就任之後的新高55.6%，上升7個百分點，連帶卓榮泰院長的支持度也衝上新高47.4%，上升10.6%個百分點，民進黨的支持度高於藍白總和（民進黨 35.2% ，國民黨 15.9% ，民眾黨 8.7% ）。

黃暐瀚說，府院黨全面上升，證明在賴總統提出「賴17條」之後，多數台灣民眾更支持政府，朱立倫主席的「麻煩製造者」批評，並非主流民意。

最後，黃暐瀚強調，分析民調，了解民心，才有機會重回執政。身為在野黨，國民黨「反綠」天經地義。問題是反綠之前，得先「反共、反侵略、反併吞」，否則一遇到總統大選，不管地方諸侯有幾席，恐都是徒勞。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年3月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1072人（住宅電話751人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。