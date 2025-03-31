警剿滅弘仁會詐團逮50人！得手破億...「一家仁」17核心全收押



▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2024年9月間接獲台中民眾報案，指稱接獲假證券公司邀約投資，已損失超過200萬，經通報當地警方協處，順利逮捕車手，發現涉案車手持用假投資公司「鈞舜證券」、「法盛證券」理財專員名義向民眾向民眾詐取投資款，警方清查發現被害人逾16人，財損金額近億元新台幣，刑事局電偵大隊第一隊會同台北、新北、桃園、新竹、彰化、宜蘭和金門警方共組專案小組展開追查。





警方溯源追查，發現該詐團車手收水集團上游為竹聯幫弘仁會大哥柯定緯（35歲）和幹部葉孝庸（25歲），弘仁會成立假投資公司，透過網路廣告遊說被害人投資，並派遣車手出示公司員工識別證、名片，蓋有公司大小章收據取信被害人，當被害人要求出金拿回獲利時，就遭封鎖失聯，其中一名家住台中的被害民眾短短數月被騙光3千萬元積蓄。

警方查出，弘仁會柯姓大哥透過手機LINE、TELEGRAM軟體成立「一家仁」群組，用以指派境外詐騙機房成功誘騙民眾付款的個案，每筆交易弘仁會抽取5%獲利，並仿效檢警辦案「每個取款個案均成立任務編組群組」指派旗下小弟車手取款，贓款交回後立即刪除任務群組，避免遭檢警查緝。

但檢警透過落網車手的手機通訊資料，對「一家仁」群組12名弘仁會涉詐成員展開追查，並鎖定幕後操盤的柯姓大哥和葉姓幹部，以及另名葉姓車手頭成員，警方監控期間，意外發現柯嫌在去年11月要車手頭到台中市北屯區控場，車手頭卻發現旗下車手收取被害人210萬元贓款後，並未上繳私吞，柯男立即派小弟持刀將2名背骨車手押回台北市的弘仁會堂口。





兩名車手遭捆綁手腳丟在堂口辦公室，柯男要小弟以鋁棒、西瓜刀圍毆砍殺兩人並用電擊棒電擊下體施虐，導致兩人全身傷痕累累且併發橫紋肌溶解，所幸送醫搶救挽回性命。

專案小組蒐證完備後，報請新竹地檢署指揮，檢察官廖啟村指揮從去年11月至今年2月間執行5波查緝行動，拘提弘仁會柯姓大哥等共43人到案、搜索全台34處辦公處及幫眾住處，整起剿滅弘仁會行動、動員10名檢察官、3名檢察事務官，查緝警力逾300人次。



警方查扣弘仁會幫眾平板、手機、電腦等共計50餘部、行騙之公司大小章1批 點鈔機3台、金融簿冊1批、詐騙證件1批 毒品1批、犯案工具鋁棒、電擊棒、手斧、彈簧刀等交通工具賓士、BMW自小客車共4部、現金新台幣700餘萬元、虛擬貨幣USDT 4553顆（市值15萬元）





警訊後將主嫌柯某等50餘人依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌移送新竹地檢署續辦，包含弘仁會12名幫眾在內共有17人羈押獲准。

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