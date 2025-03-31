　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警剿滅弘仁會詐團逮50人！得手破億...「一家仁」17核心全收押

▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2024年9月間接獲台中民眾報案，指稱接獲假證券公司邀約投資，已損失超過200萬，經通報當地警方協處，順利逮捕車手，發現涉案車手持用假投資公司「鈞舜證券」、「法盛證券」理財專員名義向民眾向民眾詐取投資款，警方清查發現被害人逾16人，財損金額近億元新台幣，刑事局電偵大隊第一隊會同台北、新北、桃園、新竹、彰化、宜蘭和金門警方共組專案小組展開追查。

▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方溯源追查，發現該詐團車手收水集團上游為竹聯幫弘仁會大哥柯定緯（35歲）和幹部葉孝庸（25歲），弘仁會成立假投資公司，透過網路廣告遊說被害人投資，並派遣車手出示公司員工識別證、名片，蓋有公司大小章收據取信被害人，當被害人要求出金拿回獲利時，就遭封鎖失聯，其中一名家住台中的被害民眾短短數月被騙光3千萬元積蓄。

警方查出，弘仁會柯姓大哥透過手機LINE、TELEGRAM軟體成立「一家仁」群組，用以指派境外詐騙機房成功誘騙民眾付款的個案，每筆交易弘仁會抽取5%獲利，並仿效檢警辦案「每個取款個案均成立任務編組群組」指派旗下小弟車手取款，贓款交回後立即刪除任務群組，避免遭檢警查緝。

但檢警透過落網車手的手機通訊資料，對「一家仁」群組12名弘仁會涉詐成員展開追查，並鎖定幕後操盤的柯姓大哥和葉姓幹部，以及另名葉姓車手頭成員，警方監控期間，意外發現柯嫌在去年11月要車手頭到台中市北屯區控場，車手頭卻發現旗下車手收取被害人210萬元贓款後，並未上繳私吞，柯男立即派小弟持刀將2名背骨車手押回台北市的弘仁會堂口。

▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名車手遭捆綁手腳丟在堂口辦公室，柯男要小弟以鋁棒、西瓜刀圍毆砍殺兩人並用電擊棒電擊下體施虐，導致兩人全身傷痕累累且併發橫紋肌溶解，所幸送醫搶救挽回性命。

專案小組蒐證完備後，報請新竹地檢署指揮，檢察官廖啟村指揮從去年11月至今年2月間執行5波查緝行動，拘提弘仁會柯姓大哥等共43人到案、搜索全台34處辦公處及幫眾住處，整起剿滅弘仁會行動、動員10名檢察官、3名檢察事務官，查緝警力逾300人次。

警方查扣弘仁會幫眾平板、手機、電腦等共計50餘部、行騙之公司大小章1批 點鈔機3台、金融簿冊1批、詐騙證件1批 毒品1批、犯案工具鋁棒、電擊棒、手斧、彈簧刀等交通工具賓士、BMW自小客車共4部、現金新台幣700餘萬元、虛擬貨幣USDT 4553顆（市值15萬元）

▲刑事局電偵大隊破獲弘仁會柯姓大哥主持的詐騙集團逮50餘人。（圖／記者張君豪翻攝）

警訊後將主嫌柯某等50餘人依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌移送新竹地檢署續辦，包含弘仁會12名幫眾在內共有17人羈押獲准。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士移走別人的機車併排　被害車主吃罰單怒了：不要被我遇到

新竹79歲翁撞死女騎士！親友控「沒道歉」還嗆：我高中老師退休的啦

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

警剿滅弘仁會詐團逮50人！得手破億...「一家仁」17核心全收押

快訊／新北大貨車吊臂脫落　害對向保時捷「破相」

2車手劫走210萬！弘仁會擄人「私刑凌虐」　檢警掃蕩收押14人

台65板橋段女駕駛逆向！猛撞匝道轎車　倒楣男氣胸2人都送醫

債務糾紛從太平追車到北屯　台中球棒猴猛砸賓士6人遭逮

基隆轎車自撞側翻！車內赫見「電子煙彈」　駕駛被帶回驗尿

5歲女兒感冒嘴唇發紫父母急求助　南警開道「5分鐘」完成送醫

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

騎士移走別人的機車併排　被害車主吃罰單怒了：不要被我遇到

新竹79歲翁撞死女騎士！親友控「沒道歉」還嗆：我高中老師退休的啦

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

警剿滅弘仁會詐團逮50人！得手破億...「一家仁」17核心全收押

快訊／新北大貨車吊臂脫落　害對向保時捷「破相」

2車手劫走210萬！弘仁會擄人「私刑凌虐」　檢警掃蕩收押14人

台65板橋段女駕駛逆向！猛撞匝道轎車　倒楣男氣胸2人都送醫

債務糾紛從太平追車到北屯　台中球棒猴猛砸賓士6人遭逮

基隆轎車自撞側翻！車內赫見「電子煙彈」　駕駛被帶回驗尿

5歲女兒感冒嘴唇發紫父母急求助　南警開道「5分鐘」完成送醫

黃明志泰國拍MV實況全曝光！　遭員工怒嗆：太難，辦不到

賈靜雯新戲開場「慘遭雞蛋砸頭」！　狼狽畫面登熱搜…本尊發文揭心聲

騎士移走別人的機車併排　被害車主吃罰單怒了：不要被我遇到

金融中心排名直落　彭金隆喊「不認同」2年提升10至20名

新竹79歲翁撞死女騎士！親友控「沒道歉」還嗆：我高中老師退休的啦

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

即／高雄騎士闖紅燈　行人遭撞送醫不治

快訊／新北八里死亡車禍！騎士慘遭貨櫃車輾斃

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

天道盟招待所遭掃射　桃警掃蕩特種營業場所

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500

成大門口1死4傷車禍原因曝　女職員明知癲癇被起訴

即／19歲男掃射招待所！法院裁定羈押禁見

墾丁合法民宿房價漲9倍　縣府開罰

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

詐賭600萬引天道盟內訌　步槍掃射招待所

更多熱門

相關新聞

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

大罷免遍地烽火，民進黨立委吳思瑤一階連署已通過，但該案領銜人張克晉卻被爆出長年與中國密切合作。民進黨立委林楚茵表示，張克晉其實是「紅統打手」，怒轟紅統打手竟然要罷免文化立委。

台中球棒猴猛砸賓士車6人遭逮

台中球棒猴猛砸賓士車6人遭逮

平野惠一扛中華隊教練？他說出使命

平野惠一扛中華隊教練？他說出使命

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

張峻瑋接受日本電視台訪問

張峻瑋接受日本電視台訪問

關鍵字：

詐騙警方犯罪台灣弘仁會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面