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摩斯員工下藥性侵女同事　摩斯漢堡發聲明：開除永不錄用

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲摩斯漢堡男員工下藥迷暈女同事，強制猥褻得逞。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

摩斯漢堡一名余姓男員工在上班期間，將含有麻醉藥成分的「迷昏藥水」、「失憶水」摻入女同事飲料裡，迷昏後摸胸、下體得逞，被判1年10月，宣告緩刑4年。對此，摩斯漢堡也發出聲明表示，「對於職場不法侵害零容忍」，已將犯下罪刑的員工開除，且永不錄用。

針對民眾關心之臺灣臺北地方法院刑事判決113年度侵訴字第5號事件，安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）發出4點聲明澄清：

一、本公司在112年度接獲相關事件通知後，當下立即成立調查小組，並在查明事件始末後立即開除該犯行職員，永不錄用，毫無包庇，絕不寬貸。

二、本公司以員工權益為第一優先，自始至終提供受害員工一切必要協助與諮詢，與員工站同一陣線，鼓勵進行提告並提供一切所需幫助。主動協助相關補償程序，以及持續關心心理狀況，同時極力保護當事人隱私。

三、本公司對於職場不法侵害零容忍，為保障員工權益，本公司設有獨立申訴專線以及申訴信箱通報機制，一經通報即成立專案小組啟動調查，給予受害者適當保護與安置措施，且提供後續追蹤、輔導及身心照護資源。

四、為確保員工身心健康，本公司全力打造安全職場，每年定期進行不法侵害觀念宣導，落實全體員工對不法侵害的認知，以貫徹「不法侵害零容忍」的目標，並建立安全、無歧視、互相尊重及包容的多元友善職場。

▼摩斯漢堡聲明如下。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

▲▼摩斯員工下藥猥褻女同事　摩斯漢堡發聲明：開除永不錄用。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

判決指出，余男在網路上購買含有麻醉藥成分之迷昏藥水2瓶及失憶水1瓶後，於2023年3月19日晚間11時16分，趁女同事小花（化名）上班不注意時，摻入其飲料內，待飲用昏迷後在店內撫摸小花胸部、下體，並用生殖器磨擦下體，藉此強制猥褻得逞。

事後余男將小花送回其住處，但姊姊發現小花遲遲昏迷不醒，因此在隔天凌晨2時許送醫治療，直到21日才清醒，甚至到22日都還有嗜睡情形，可見余男摻入量之重。診治過程中，急診醫師發現小花下體有擦傷，尿液送驗出現麻醉藥、止痛藥成分，經調閱監視器畫面後才查出遭侵犯，小花氣憤報警處理。

審理時余男坦承犯行，並與小花以170萬達成和解，法官審酌上開情形，認為其尚有悔意，依以藥劑犯強制猥褻罪處1年10月，宣告緩刑4年，全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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