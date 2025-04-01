永靖超狂！迎大甲媽「洗宿浴食全包」　再送Q版甘露媽涼感巾

▲永靖鄉恭迎大甲媽祖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境預計4月4日起駕，沿途經過彰化及雲林縣，途中行經彰化縣永靖鄉時，將停轎200多年永安宮、甘澍宮、慶福宮、天聖宮、永福宮、輔天宮、壽錫堂共7座廟宇，永靖鄉公所、各宮廟、社區和頂新和德文教基金會共同提供洗宿浴全方位的服務，歡迎全台信眾們跟著大甲媽的腳步，一起來體驗永靖古早農村的人情味。

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▲大甲媽祖鑾轎進入永安宮。（資料圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新文教基金會表示，對於人口不多的永靖鄉來說，大甲媽祖遶境是重要的地方慶典，建廟超過210年的「永安宮」為永靖鄉廟王，是大甲媽遶境百年路線來回必經據點之一，已成許多熟門熟路的香客，來永靖必參拜的廟宇。

有著傳奇故事的甘澍宮主要供奉媽祖，也是大甲媽祖回鑾途經永靖的首站，每年媽祖聖誕前後宮內湧現數萬隻蜜蜂，被視為好兆頭，故又稱「蜜蜂媽祖」，一些去程無法參加的香客選擇到甘澍宮迎接聖駕，跟隨媽祖從彰化走回到大甲鎮瀾宮。

▲永靖鄉恭迎大甲媽祖。（圖／翻攝自甘澍宮）

甘澍宮主委劉家宏表示，要發揮媽祖的照顧心，整合村內資源一起來服務媽祖的信眾，感謝頂新和德文教基金會長期維護鄭成功紀念公園，提供良好的場域供香客休息。

延續昔日農村奉茶文化的好客精神，將於4/5-4/6日，4/10-4/11日，頂新文教基金會攜手永靖慈濟環保站、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會，設置香客服務中心，並在永靖鄉台一線中山路沿途親自發性設置點心站相迎，開放「頂新大樓」、「成美文化園停車場區域」與「永靖慈濟環保站」給香客休息，另有盥洗、飲水、早餐、水果、現煮素麵等服務，並提供環保材質的福慧床、環保餐具及充電設備，打造舒適便利的休憩環境，讓香客有回到家的感覺。

▲永靖慈濟環保站讓大甲媽信眾休息。（圖／ETtoday資料照）

頂新文教基金會提醒隨香信眾，即時掌握香客服務資訊，馬上加入「頂新和德文教基金會」LINE官方好友，有機會獲得永靖甘澍宮與頂新和德文教基金會聯名推出結緣品「Q版甘露媽涼感巾」！參加辦法和香客服務內容查詢網址：https://reurl.cc/eMm527。

▲永靖鄉設點心站迎大甲媽祖信眾。（圖／頂新和德文教基金會提供）