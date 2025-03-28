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【廣編】泰山75週年話題不斷！搶攻媽祖商機「聯名鎮瀾宮」消費滿額再抽限量金飾

▲▼ 大甲,媽祖,遶境,鎮瀾宮,泰山,油品,聯名,祈福,平安油。（圖／記者萬玟伶攝）
▲ 2025大甲媽即將於4月4日起駕遶境，泰山聯名鎮瀾宮推出媽祖平安油，買點心油品抽金飾。

圖、文／泰山企業提供

年度眾所期待的大甲媽祖遶境進香活動已預訂於今年的4月4日起轎，泰山企業再度與鎮瀾宮大甲媽攜手合作，因應泰山今年75週年，特別精選五款調合油推出全新大甲媽限定版包裝，也是歷年來限定聯名版最多品項，為消費者提供最好的油品以及安心的保障。此次，也由泰山總經理沈怡君領軍管理團隊與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，共同為此次商品進行祈福團拜。

近幾年「媽祖遶境」已然成為發燒議題，媽祖商機也呈現暴風式成長，除了遶境沿途的擺攤商機外，與媽祖聯名的周邊商品也成為發燒品！泰山油品往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，今年，希望增加聯名品項能為泰山油品再創保庇佳績。除了產品包裝有大甲媽加持保庇外，泰山調合油還誠意十足準備了「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」共四款L型夾，配合通路活動單筆消費滿件或滿額即可獲得一只。

除了五款大甲媽限定版調合油，泰山純芥花油與全系列油品、泰山八寶粥、花生仁湯、紅豆湯和仙草蜜也加入這波媽祖商機潮，即日起至5月14日，任選上述品項購買只要發票金額滿168元即可上網登錄發票抽獎，獎項包括限量媽祖金飾、2026鎮瀾宮光明燈以及大甲媽壓轎金，沒辦法到遶境現場共襄盛舉的民眾也能有機會獲得媽祖的庇祐！

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