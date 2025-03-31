2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑　 黃偉哲來台南觀賽

▲台南市政府舉行「2025年全中運聖火本島傳遞起跑儀式」，由市長黃偉哲親自主持，並將象徵榮耀與希望的聖火交接給大會聖火隊代表體育局長陳良乾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府31日上午於永華市政中心隆重舉行「2025年全中運聖火本島傳遞起跑儀式」，由市長黃偉哲親自主持，並將象徵榮耀與希望的聖火交接給大會聖火隊代表體育局長陳良乾，開始本島傳遞，聖火將逆時針環繞台灣一周，4月18日再回到台南安座。市議員沈震東、黃肇輝到場關心。

2025年全中運聖火3月22日在安平億載金城點燃後，3月24日聖火跨海傳遞至澎湖、金門、連江等地，31日再度回到台南。黃偉哲市長表示，很高興全中運聖火已回到台灣本島，代表離4月19日全中運開幕越接近。 4月19日到24日台南舉辦全中運的運動盛事，緊接5月2日開始舉辦全大運，今年可說是台南的體育年，4-5月更是台南運動月，期盼透過舉辦全中運及全大運的機會，能更振興體育、帶動運動風氣。此外，台南已做好萬全準備迎接來自各地的優秀及潛力的年輕運動選手，同時也優化南市場館，歡迎更多人關注全中運，邀請各地民眾前來台南觀賽、為選手加油。

全中運本島聖火傳遞，選擇位在安平的永華市政中心作為起點，安平古名「大員」，有熱蘭遮城、億載金城等一級古蹟，為台南400年歷史起源，呼應本次全中運口號「榮耀的起點」之精神，象徵承先啟後與再創榮耀的期許，將體育精神傳向全國，燃起年輕世代追夢的火焰。

今年的聖火手陣容由大橋國中、北門高中、永仁高中與台南一中等校的體育績優學生共同組成，其中大橋國中田徑隊成立逾20年，是台南田徑好手的搖籃；北門高中田徑隊更是常勝軍，素有「藍霸天」之稱：永仁高中田徑隊自民國98年創立以來成績斐然，台南一中選手學業及比賽項目皆表現亮眼，他們不僅在各項比賽中表現優異，更肩負傳遞體育精神、激勵同儕的使命，是全中運精神的最佳代表。

體育局表示，本屆聖火火鉅使用3D打印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻本次全中運吉祥物大員與甜甜及大會口號「Start of Glory!」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製作，極具台南特色，將承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。

體育局說明，114年全國中等學校運動會不僅是全國學子發光發熱的競技舞台，更是全民關注體育、支持青年運動的重要時刻。聖火從台南出發，象徵台南是本屆全中運選手「榮耀的起點」，請大家一同響應，為選手及聖火傳遞團隊加油。

而聖火於4月18日傳遞回台南市後也將舉辦「2025年全國中等學校運動會聖火安座儀式」，號召台南七大跑團－蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄男人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊，這些跑團都是台南在地民眾自發組成，如蘇志濱跑團原為馬拉松選手自我訓練團體，後民眾自發性加入，一起享受跑步及精進自我。歡迎市民朋友一同響應，共同迎接聖火榮耀歸隊，陪伴聖火奔向開幕式，邀請所有喜愛運動朋友共襄盛舉，一起用腳步點燃城市熱情，跑出支持體育的行動力。