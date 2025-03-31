台南婦急診就醫倒臥停車場　新樓醫護人員全力搶救挽回一命

▲新樓醫院急診護理師迅速反應，協助倒地不起的病患迅速送入急診處，醫療團隊成功搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1名虛弱且呼吸困難女子，31日凌晨由丈夫陪同前往台南新樓醫院急診求醫，惟在距急診處不到50公尺的停車場路上，因體力不支倒地不起，丈夫立即求助急診室人員，醫護人員據報迅速應變，送患者進入急診處搶救，成功挽回一命，目前在加護病房治療中。

新樓醫院指出，警衛與傳送人員獲悉，立即前往查看，發現病人倒地，馬上通知急診護理師陳瑩珊火速到場緊急處置，傳送人員更機警聯絡急診室內醫護人員準備搶救。

陳瑩珊護理師到達停車場時，發現病人呼吸急促，且顯示明顯缺氧的症狀。另一名謝宇珊護理師也趕往現場，兩位護理師趕緊夥同警衛協助將病人推送進急救區。急診醫療團隊迅速展開急救措施，對病患進行氧氣供應與緊急插管必要的急救處置。經過緊急處置後，病患的狀況逐漸穩定，轉入加護病房接受後續治療。

台南新樓醫院表示，此事件顯示了急診醫護團隊快速反應與專業合作的重要性，確保病人在危急時刻獲得即時救援。急診團隊再次呼籲民眾，當遇到緊急情況時，應立刻尋求專業醫療幫助，聯絡救護車送往醫院避免延誤最佳治療時機。