台南安南區清慈宮「大羅．周．普天大醮典」　海選「天選之人」

▲台南市安南區清慈宮將於2026年2月21日舉行「丙午年科啟建大羅．周．普天大醮蓬萊仙島護國祐民齊源醮典」，而建醮108位會首要給全國民眾擲笅選「天選之人」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區清慈宮將舉辦一場道教最高規模的超級大醮典，於2026年2月21日(農曆1月5日)起展開為期足49天加1天普度儀式，舉行「丙午年科啟建大羅．周．普天大醮蓬萊仙島護國祐民齊源醮典」，建醮的108位會首經神明指示，要開會給全國民眾來擲笅來選「天選之人」。

安南區新和順清慈宮主供奉清水二祖師，其樓上是供奉玉皇上帝的玉皇宮，有關此次建醮緣起，清慈宮總幹事張清火表示，2024年4月7日清晨，天公爐突然發爐，神明降駕旨示，2026年將舉辦長達49加1天的「丙午年科啟建大羅．周．普天大醮」，且今年也降旨開放全國信眾擲笅參選9大會首、14神明首，共取108名，讓各廟寺宫殿堂岩、執事、企業家、老闆、信徒等有緣人共同參與，這次聖事通過儀範和禮誦經本，與仙真神靈接觸，祈求庇佑，賜福消災，有緣人一生之福，有德有福報，增添福祿大富大貴，非常難得殊勝。

張清火說，道羅天，即大羅天，道教指天之三界以上的極高處，大羅周普天大醮是道教最大型、最隆重的活動，以羅天指設醮之名，極言其請降神靈數量之多，品位之高，以及設醮時間之長，規模之大，設醮目的之廣泛，參與醮儀的道士和祭祀、奉獻的信徒人數眾多，均非一般醮祭可與比擬，猶如眾神齊聚一「廟」。目的就是為護國佑民、懺罪謝恩、祈壽延生、拔幽薦祖等等，每天所行科儀均不相同，內容十分豐富。

醮典以等級和規模共分為上三壇、中三壇、下三壇。清慈宮丙午年科啟建大羅周普（天）大醮」是玉皇上帝降旨並頒上三壇旨牌給清水二祖師，玉皇上帝所賜之旨牌，將召請大羅天界，即上等上壇(稱「普天大醮」)供奉3600星辰聖位；上等中壇(稱「周天大醮」)供奉2400星辰聖位；上等下壇(稱「羅天大醮」)供奉1200星辰聖位，降臨護持醮儀。

廟方表示，清水二祖師降駕旨示醮典會首訂製的服飾，不同於常見清朝服飾，而是採明朝官服，有二品官藍紫色緋袍繡錦雞、三品官紅色緋袍繡孔雀、七品官青袍繡溪敕等3款式，搭配烏纱帽、圓領衫、束腰带及古制布靴，完全按古禮進行相當精緻且講究。

清慈宮特別製作【大羅．周．普天大醮限定】限量紀念盤信眾，象徵「建醮鑑醮」紀念，憑感謝狀可向廟方兌換一份，希望更多人都可以參加活動，共沐神恩。

安南區區長魏文貴表示，廟方的建醮主要是祈求國家國泰民安、風調雨順，區公所對於建醮樂見其成，期待各界有緣人共襄盛舉，也歡迎各地遊客到安南區體驗這次傳統建醮科儀之盛事；同時安南區公所亦持續推廣「安南就醬玩」，深度發掘安南區，配合安中商圈店家活動，讓遊客除感受傳統氣息外，也能夠享用安南區在地美食，增加地方經濟繁榮，而民眾合廟方的活動紀念盤到安中商圈消費，會獲得商家的優惠。