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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，郭辦發言人黃士修。（圖／記者李毓康攝）

▲北市罷「雙吳」團體邀黃士修任顧問。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免浪潮風起雲湧，罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今（31日）表示，已正式邀請2024總統參選人郭台銘競選辦公室發言人黃士修擔任「地動刪瑤」第二階段顧問，而罷免民進黨立委吳沛憶「憶事吳成」團隊也會同步邀請黃共同協助。他說，黃士修將協助整體流程，預防民進黨各種技術性與法律手段阻擾，也能憑其過去與中選會交手的經驗，提出更完善的作法。

中選會28日公布有8名立委通過一階罷免提議，據了解，這8位都是綠委，包括吳思瑤、吳沛憶、伍麗華、陳瑩、張宏陸、蘇巧慧、蔡其昌、何欣純，與國民黨立委呈現35:8局面。賴苡任今日表示，目前尚未收到中選會正式公文，但根據法定程序，領銜人收到公文後，才能前往中選會領取第二階段表格。

賴苡任補充，團隊會等正式通知，也會對外公布消息，同時也將與罷免吳沛憶的團隊串聯，屆時將共同挑選一天，一起前往中選會領取第二階段連署書。

賴苡任提到，民進黨在第一階段不斷拿連署資料做文章，因此他已決定邀請全台最懂連署的男人——黃士修，擔任第二階段的連署顧問，「黃士修一人帶領過的連署份數超過150萬份，從公投到總統大選都有經驗，他是全台最了解連署作業細節與攻防策略的人。」黃士修將協助整體流程，預防民進黨各種技術性與法律手段阻擾，也能憑其過去與中選會交手的經驗，提出更完善的作法。

賴苡任認為，民進黨過去不斷想掏空、拖垮中華民國已不是假設，而是事實，吳思瑤代表的不只是她個人，更是民進黨威權體制在國會的化身，「對抗這個不民主的政黨、對抗這個傲慢的體制，我絕不退讓，會戰到最後一刻！」

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