快訊／新北汐止1男墜樓！倒臥路面昏迷不醒　送醫搶救不治

民進黨30日在新北板橋舉行「人民是頭家」政策宣講，民進黨立委蘇巧慧登台批評「藍白亂修財劃法，導致她所在的新北市人均分配款降為全國最低」。對此，國民黨立委葉元之今（31日）表示，蘇巧慧站著講話不腰疼，不僅不幫忙新北市爭取預算，還阻擋可為增加預算的《財劃法》，也沒有提任何版本，結果卻敢說新北市分配太少，「你蘇巧慧為何不提案爭取？只會為政治鬥爭噴口水嗎」？