快訊／新北汐止1男墜樓！倒臥路面昏迷不醒　送醫搶救不治

▲新北市汐止區某社區大樓有男子墜樓，命危送醫搶救。（示意圖／ETtoday資料照）
記者張君豪、吳佩蓁／新北報導
新北市汐止區某社區大樓驚傳墜樓！今（31日）下午3時47分許，一名賴姓男子不明原因從住處墜落，倒臥大樓外路面，目擊民眾當場嚇壞，立即報警處理，警消獲報到場發現，男子昏迷不醒且無呼吸心跳，緊急送往北市三軍總醫院搶救後仍因傷重宣告不治，詳細事發經過及原因仍待調查釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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新北市汐止區某社區大樓驚傳墜樓！今（31日）下午3時47分許，一名賴姓男子不明原因從住處墜落，倒臥大樓外路面，目擊民眾當場嚇壞，立即報警處理，警消獲報到場發現，男子昏迷不醒且無呼吸心跳，緊急送往北市三軍總醫院搶救後仍因傷重宣告不治，詳細事發經過及原因仍待調查釐清。
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