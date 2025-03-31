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快訊／新北汐止1男墜樓！倒臥路面昏迷不醒　送醫搶救不治

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲新北市汐止區某社區大樓有男子墜樓，命危送醫搶救。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張君豪、吳佩蓁／新北報導

新北市汐止區某社區大樓驚傳墜樓！今（31日）下午3時47分許，一名賴姓男子不明原因從住處墜落，倒臥大樓外路面，目擊民眾當場嚇壞，立即報警處理，警消獲報到場發現，男子昏迷不醒且無呼吸心跳，緊急送往北市三軍總醫院搶救後仍因傷重宣告不治，詳細事發經過及原因仍待調查釐清。

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