大九學堂登泰山「搶拍」機器狗　蕭旭岑：政治力切不斷兩岸連結

▲ 馬英九基金會「大九學堂」山東訪問團登泰山。（圖／馬英九基金會提供）

記者任以芳／山東報導

馬英九基金會「大九學堂」山東訪問團，今（31）日前往山東泰山登頂，景區推出「機器狗」幫遊客背東西上山，來自台灣學生們都十分好奇，爭相拍照和實際操作機器狗。馬英九基金會執行長蕭旭岑也預告，明天4月1日，兩岸青年一起祭孔，從文化、宗教來看，「兩岸連結是政治力切不斷的。」

今天適逢農曆三月初三上巳節，也是民俗節日蟠桃會， 泰山迎來大批前來祈福信眾上山，非常熱鬧。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「大九學堂」同學們都很感動，一方面體驗「登泰山而小天下」，一方面也感受濃厚的兩岸宗教交流氣氛。

蕭旭岑也在山頂的碧霞祠，許願兩岸和平，兩岸人民平安幸福。蕭旭岑表示，他也到在泰山頂的孔子廟，這是山東最高的孔子廟，明天就有兩岸青年一起祭孔，從文化、宗教來看，兩岸的連結是政治力切不斷的。

蕭旭岑表示，大家很幸運能巧遇機器狗，這是泰山文旅集團物業公司測試用於搬運貨物、清運垃圾的機械狗。同學們都很好奇，也實際去體驗操作機器狗，還有人開玩笑說未來機器狗還可以載人上山，爬山就輕鬆多了。

▼ 台灣學生十分好奇，爭相拍照「機器狗」背東西上山。（圖／馬英九基金會提供）