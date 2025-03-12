大罷免、黨主席選舉恐成混戰　蕭旭岑：有志參選者5月前該表態

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。（圖／翻攝自千秋萬事）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選期程尚未出爐，朱立倫雖然未正式表態參選，但仍持續勤走基層，為連任蓄積能量，國民黨內也有人期待目前最有可能挑戰2028總統大位的台中市長盧秀燕帶領黨，但盧秀燕始終未鬆口。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（12日）接受專訪時認為，有志角逐國民黨主席選舉者應必須浮上檯面，最晚不要超過5月，讓選舉進入公平競爭，若和罷免攻防混在一起，將產生不利的作用。

蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，蕭旭岑直言，民進黨推動大罷免是深謀遠慮，總統賴清德當白臉、民進黨團總召柯建銘當黑臉，兩人一搭一唱，目的除了要拿回國會多數，去廢除兩岸條例進行他們想通往台獨的路徑，也要攪亂國民黨，目前國民黨內已經出現被攪亂的跡象。

蕭旭岑指出，因大罷免投票日期可能落在8月，黨主席選舉本來也預定在8月左右，兩個投票混在一起，會造成很複雜的政治效應，屆時罷免結果將影響黨主席結果，也會攪動黨內生態。

蕭旭岑表示，屆時罷免的結果，將影響國民黨主席的結果，也會攪動國民黨內的生態，民進黨推動大罷免達到讓國民黨產生混亂及動搖的目的。國民黨一定要有清晰的作法及戰略，除了全黨把大罷免當作總統選舉的規格來迎戰，需要全部的催票及動員來抵擋，尤其現在34:0對黨內的刺激很大，一定要鼓動支持者出來投票才能避免立委被罷免，而這也會牽動到黨主席選舉。

蕭旭岑直言，自己先前主張「國民黨要選2028總統的人，必須參選國民黨主席」，這句話在黨內產生一些效應，自己目前的想法還是一樣，面對民進黨各種可能手段，國民黨一定要及早因應準備，還要與民眾黨談合作，才能因應2028選戰，估計四五月，有志表態參與黨主席選舉的人必須要浮出檯面。

主持人王淺秋則說，「蕭旭岑仍然認為盧秀燕是目前最適合出來角逐黨主席的人選？」蕭旭岑趕忙緩頰，「你這個超譯解釋了！」王淺秋又說，「因為有意參選下次總統選舉，先要扛起一部分的責任來，先把黨內士氣帶起來，包括地方選舉。」蕭旭岑強調，「這是我用過去黨主席選舉的角色來思考」，國民黨現在有初選制度，2028的總統人選一定是透過初選產生，到時候就算不是現任黨主席，也能參與初選，而且只要他的民調夠高，譬如說立法院長韓國瑜，他如果到時候民調還是第一名，那他就有機會來，「有志挑戰大位的人要擔起黨的責任，但並不必然表示說，沒有當黨主席的人，不能夠投入初選，這很複雜。」

蕭旭岑強調，在罷免這個議題上，大家還是要給黨主席朱立倫與黨中央支持，全黨要凝聚在一起，把所有的支持者催出來投票，挺過罷免這一關，一旦國會多數丟了，不要講2026跟2028，賴清德總統的「洗滌人心，重建國家」將全部出籠，到時候不是台灣內部的問題而已，恐怕會牽動台海局勢的變化。他表示，朱立倫很辛苦，有功勞也有苦勞，去年他帶領國民黨重回第一大黨，這是功勞；讓國民黨每月還能運作，這是苦勞。所以大家要給朱立倫該有的肯定跟鼓勵，