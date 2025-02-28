賴清德指「228是蔣介石犯滔天大罪」　蕭旭岑：他就是在仇恨動員

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（28日）針對二二八事件指出，二二八事件發生的原因不是族群衝突，而是陳儀部隊軍紀敗壞及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，國家元首應撫平歷史傷痛，而不是激化仇恨跟對立，甚至有政治鬥爭的成分，很遺憾賴清德早上的談話，證明他是在仇恨動員，還在想政治跟大罷免。

賴清德今早出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，今天是他首次以總統身分出席。賴清德致詞時提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，推給族群衝突毫無反省，毫無歉意，完全不負責任。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

蕭旭岑今天出席二二八紀念會，對於賴清德談話，他指出，二二八是一個歷史傷痛事件，國家元首應該要弭平族群的紛爭、撫平歷史的傷痛，而不是去激化仇恨、對立，甚至有政治鬥爭的成分，很遺憾賴清德今天早上的談話，就證明了他不是以弭平社會和諧族群的紛爭為重點，而是在仇恨動員，還在想政治跟大罷免。

蕭旭岑呼籲，在今天這麼歷史傷痛的日子，執政者，尤其是國家元首，要以身作則，帶頭去促進族群融合、社會和諧，特別是他點名蔣介石總統這件事，在史學界還有很多不同的想法，在歷經這麼多的政府找尋真相、去補償受害家屬，都做了這麼多的努力，其實是社會正一步一步的往和諧、跟放下仇恨的方向來前進。

蕭旭岑說，但現在的賴清德，卻是反其道而行，特別是因為蔣萬安現在是台北市市長，「所以我認為，賴清德是針對蔣萬安，這是非常不對的」，因為不能把個人的政治的動機跟仇恨，放在這麼重要的歷史傷痛上，呼籲賴清德要適可而止，在這麼重要的日下，不要再促進仇恨跟政治鬥爭。

