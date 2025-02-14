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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

▲▼ 大九學堂學生赴京參訪 。（圖／馬英九基金會提供）

▲ 大九學堂學生赴北京五天四夜參訪，其中一站前往古時皇帝祭天的天壇  。（圖／馬英九基金會提供）

記者任以芳／綜合報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（14）日率「大九學堂」訪問團北京進入尾聲，返台前一晚，40多名師生一起去電影院看大陸電影《哪吒2》。蕭旭岑說，自己跟同學看了都很感動，也有同學看到流淚，《哪吒2》也展現出大陸動畫科技軟實力，希望兩岸能在相關領域有所交流，尤其媽祖神話事故最能引起兩岸共鳴。

馬英九基金會執行長蕭旭岑率領「大九學堂」近40名師生赴京，2月10日至14日在北京參訪交流，隨團成員還有政治大學廖元豪老師、文化大學的莊伯仲老師，以及台北市議員李明賢，陪同參與蛇年首場台灣學生赴陸的交流，5天4夜活動進入尾聲，蕭旭岑接受台港陸媒體訪問，暢談這次交流心得與收穫。

▲▼ 大九學堂學生赴京參訪 。（圖／馬英九基金會提供）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／馬英九基金會提供）

「大九學堂」師生此行主要聚焦北京科技文化之旅，尤其昨晚13日大家一起觀看近日大陸最夯大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在大陸院線上映16天，票房已經破百億元（人民幣，下同），

。蕭旭岑談到觀影心得十分感動，劇情有很多親情描寫，讓他想起前年已過世的母親，「包括同學與同事也告訴我，自己看到流眼淚。」雖然誕生為魔，可以努力向善向上。「一位同學告訴我，哪吒代表我們要打破自己的命運，命運要靠自己開創，我聽了也很感動。」

蕭旭岑也說，《哪吒2》國際票房亮眼，也感染很多人，這已經不是一部單純動畫片，過去都是西方好萊塢的動畫電影引領世界，這次是大陸透過自己最新的科技動畫，展現出不亞於西方動畫的實力，對同學來講也是一個新的衝擊跟體驗。

談及大陸近年文化潮流對世界影響，蕭旭岑指出，有外國人在小紅書看到《甄嬛傳》，一開始看不懂，還問什麼是太監，漸漸地融入劇情跟著一起哭一起笑。還有去年《黑神話：悟空》同樣用中華文化力量，不管是影視或遊戲，很感謝《哪吒2》導演餃子，以及黑悟空設計者，用新穎方式讓外國朋友瞭解中國傳統歷史文化，這是很好發展現象。

「我希望未來台灣能跟大陸多多交流，一起參與中華文化或者相關民間傳說」蕭旭岑進一步說，一位朋友建議應該做媽祖，台灣媽祖信眾有1000多萬人，將近超過台灣的人口一半，兩岸民間都信奉媽祖神話，認同媽祖守護人民正義，如果能以此為共識將是很好的題材。

▲▼ 大九學堂學生赴京參訪 。（圖／馬英九基金會提供）

▲「大九學堂」師生參訪小米工廠。（圖／馬英九基金會提供）

「大九學堂」師生參訪北京科創中心以及小米工廠，感到十分驚喜。蕭旭岑說，「在科創中心跟小米汽車體驗到人工智能跟新能源汽車，學生們都十分驚艷，尤其去小米汽車的路上看到無人車駕駛，每一個同學都跟我說，希望有機會體驗。」

蕭旭岑分享，同學們在科創中心看到大陸春晚出現的機器人，有一位就讀海洋大學的女同學，學輪機專業，將來也要跑船，「她說希望有機會在漫漫海上旅程，有一個機器人陪她聊天下棋。」

「台灣年輕人此行最大的意義，體驗到中國歷史跟傳統，也體驗創新跟科技，正好來的時間點是春節假期，還在元宵節，大家一起過元宵」蕭旭岑說，對台灣同學來講也是一個很好的體驗，「在北京過年吃湯圓，包含北京大學、清華大學、北航大同學打成一片，離別時也是依依不捨。」

現場有媒體詢問，昨天為何沒有去小米工廠的參訪，是否有其他的秘密行程嗎？外界也很好奇，今年剛好是馬習會十週年，是否與陸方商量相關活動？

蕭旭岑澄清，自己昨天上午去北京大學，去年底邀請北京、清華大學陸生團來台，包括馬龍與楊倩都有來訪，彼此有非常好的互動，因此獲得北京、清華大學的邀請參訪，因此部分行程未參加。未來還是預計可以繼續邀請大陸師生團、大陸智庫來台交流。

話鋒一轉，蕭旭岑也說，上次邀請陸生團來引起風波，陸委會至今未說最後處置結果，希望民進黨讓大陸各領域民眾來台交流，應該要鬆綁，讓大陸各個領域各個專業的到台灣來交流。他也接觸很多，像是醫學科技領域希望來台，但必須專案申請。

媒體近一步追問，談及是否商討「馬習會」十周年相關事宜。蕭旭岑重申，此行以交流為主，沒有和陸方談到紀念「馬習會」十周年相關事宜，「事實上，現在距離11月還很早，才剛過完年，所以我們並沒有相關的規畫。今年有很多其他盛大的紀念活動，比如說抗戰勝利80年，中國國民黨在台灣會舉辦盛大的活動，我們和馬英九先生在台灣都會參加。」

前總統馬英九今年考慮訪問大陸嗎？蕭旭岑表示，「事實證明，這三年來開始推動兩岸青年交流，包含馬英九到大陸來之後，效果是非常好的，在台灣被貼的標籤越多，來報名我們的青年朋友越多。」

蕭旭岑也說，馬前總統去年4月去陝西祭黃帝陵、北京八達嶺登長城，去年12月到哈爾濱參加冰雪節，對兩岸交流都有很大的幫助。今年交流活動聚焦會中華文化傳統，比如兩岸都很尊重至聖先師孔子，「祭孔」將將列入今年行程規劃。

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