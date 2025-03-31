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高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿　海上會香10日盛大舉行

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港，由靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船隊的人、神於海上熱情迎接。

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，首開先例駐宿安平開台天后宮，由廟方排場祀宴洗塵熱情接待，鳳芸宮媽祖海巡船隊有25艘妝點七彩霓虹燈閃爍的船隊夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，天上人間熱鬧非凡！

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海上會香記者會於3月31日在安平靈濟殿舉行，安平地區將這次海上會香當做地方宗教大事，全安平10角頭的廟宇全動員，安平地區2大間公廟─安平開台天后宮、安平觀音亭也全力相助，包括天后宮提供廟埕供鳳芸宮各神尊的駐駕的各項事宜與遠方朋友的接待等，且這次活動也受到市府重視，並會配合各項行政、交管事宜等。民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，另有安平區長蕭泰華、市議員盧崑福、李啟維、周麗津、林美燕、林依婷、陳怡珍等人前往，而高雄林園區區長簡水彬、高雄鳳芸宮主委李金正等人參與。

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，此海上宗教會香的由來已久，世世代代傳承下來，是不會中斷的，未來子子系孫也會一直傳下去，一般路上會香已不容易，何況是海上會香，對此市府相當重視，會全力配合各項行政、交通等事宜。

高雄林園鳳芸宮主委李金正表示，高雄市政府於2013年8月1日將「林園鳳芸宮媽祖海巡」與安平港仔尾社的靈濟殿聯合辦理的宗教活動，登錄為民俗文化資產。2025乙巳年鳳芸宮媽祖海巡於今年2月22日向神明擲筊，從參加海巡的25艘船隻中選出5艘搭乘神尊的「公船」；分別為「媽祖搭乘福春16號」、「水僊尊王搭乘新全益7號」、「溫府千歲搭乘福昌3號」、「葛府千歲搭乘新全益2號」、何府千歲搭乘福昌6號」。

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平靈濟殿主委何志章表示，安平沿海每到冬至前後是烏魚洄游的海域，烏魚肉質鮮美、烏魚子肥厚，是林園的漁民常來捕捉魚獲的場域，常有老輩述說種種神蹟，至於林園鳳芸宮海巡會香的時間最早追溯於何時無從考證，根據國家文化記憶庫的資料顯示：「林園靈帝殿、林園鳳芸宮、安平港仔尾社的靈濟殿建立了三廟的香火關係，並在戰後（1945）開始有『海上會香』的活動」。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，2025年鳳芸宮媽祖海巡於國曆4月10日中午10時抵達安平港，由靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺共搭乘30多艘船隻出發於海上迎接，所有船隻在安平漁港靠岸登陸，參加海上巡香的眾神乘坐28頂神轎上岸後，進入台南安平區與隨香搭乘25輛遊覽車的信徒會合後，近3000人的遶境團隊前往安平港仔尾社靈濟殿及安平觀音亭會香，當晚駐宿安平開台天后宮。

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

何志章指出，鳳芸宮媽祖海巡會香團隊登陸集結後，於安平區陸上遶境會香的路關：從安平漁港出發→經運河→安平路75巷22弄→抵安平港仔尾社的靈濟殿→15：00起駕→沿運河單行道前行→左轉安平路33巷8弄→往安平路直行抵安平觀音亭會香→安平路前行右轉抵安平開台天后宮駐駕客宿；晚間18：30~21：00由安平開台天后宮排場祀宴熱情接待。當天晚間所有妝點七彩霓虹燈光閃爍的海上巡香船隻停靠於台南區漁會前碼頭港灣，將為海港夜景添加繽紛亮麗光彩！

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧友禮指出，鳳芸宮媽祖海巡以往都是在安平駐留一天，2025年首次駐宿安平開台天后宮，為兩地神、人，締結更深厚情誼，並添加宗教盛事佳話！4月11日駐宿安平開台天后宮的鳳芸宮媽祖暨眾神，上午約8時起駕，從安平開台天后宮出發→由安平路轉湖內一街→右轉水景橋→左轉抵台南區漁會前碼頭登船回鑾，2025乙巳年鳳芸宮媽祖海上巡行會香圓滿。

▲4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日於高雄中芸港出發，循海路抵達安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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