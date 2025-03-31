高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄市議員黃明太27日於質詢時表示，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，台灣還有分裂的本錢？若照得票數算，支持民進黨約1000萬人口，剩下1300萬人還要把他們分裂出去，那用什麼來跟中國輸贏？民進黨應該接納更多的意見，希望執政者團結大家為這塊土地打拚。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆30日表示，「這才是理智的台灣主流民意，黃明太議員加油，我挺你」。

黃明太於市政質詢時表示，最近自己很難入眠，看到整個台灣好像要被撕裂掉的這種感覺，如果我們的選票沒有過半，朝小野大是執政團隊最痛苦的事情，現在高雄市議會跟立法院幾乎是一樣的，兩黨不過半，最主要的還是在無黨籍的支持，但是在高雄市議會很少有吵吵鬧鬧的情形，市政府也沒有要罷免哪一個國民黨議員，沒聽過也沒發生過。

黃明太表示，完全執政缺少監督的力量，這是自己的主張，議員扮演監督的角色，將它扮演好，執政團隊努力去執政，這是市民的福氣。

黃明太說，台灣是個溫暖又美麗的寶島，但現在充滿肅殺的氣氛，賴總統已經把中國定為外來敵對勢力，在這期間，兩岸關係也非常緊張，對岸飛機不斷過來恐嚇，台灣也準備演習、對抗，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題。

黃明太再說，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，「我們台灣還有分裂的本錢」？若照得票數算，支持民進黨的約有1000萬人口，剩下的1300萬人還要把他們分裂出去，要用什麼來跟中國大陸輸贏？

黃明太強調，「民進黨是一個民主的政黨，應該接納更多的意見，不能說在民進黨裡面只有一種聲音，我知道今天說這些，有很多民進黨的黨員可能會對我不諒解，但這是我出自內心的建議，希望執政者，可以把台灣2300萬同胞大家團結、一起來出力，為台灣這塊土地打拚」。

▼民進黨高雄市議員黃明太。（圖／資料照）

對此，游盈隆表示，歡迎來自高雄市議員的肺腑之言，當台灣朝野政黨惡鬥沒完沒了之時，這樣的聲音有如空谷足音，尤其來自執政黨從政黨員，更彌足珍貴。

游盈隆強調，「自己相信這才是理智的台灣主流民意，黃明太議員加油，你絕不會孤單的，我挺你」。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）