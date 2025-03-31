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中檢檢察官張凱傑獲青年獎章　國法案件「視覺化證據」高手

▲▼張凱傑,檢察官。（圖／中檢提供）

▲台中地檢署檢察官張凱傑（圖右）獲青年獎章。（圖／中檢提供）

記者許權毅／台中報導

國民法官法新制實施以來，台中地檢署國法專組已辦理41件，其中一審宣判12件、7件有罪定讞。專組中的檢察官張凱傑從全國360名青年中脫穎而出，獲選基層奉獻類的中華民國青年獎章。檢方也說，張凱傑擅長視覺化證據，讓複雜案件變得清晰，使國民法官能迅速掌握案情，做出公正判決，拉近國民與司法的距離。

台中地檢署說，張凱傑投身司法實務多年，致力於法庭溝通與被害人保護，藉由國民參與審判制度之落實，使司法更貼近人民。面對傳統刑事訴訟模式的變革與挑戰，充分運用簡報技術與視覺化證據，讓複雜案件得以清晰簡約方式呈現，使國民法官得以在有限時間內迅速掌握案情，做出公正判決。

張凱傑率領中檢國法專組檢察官團隊，共同推動強化犯罪被害人保護，成功拉近國民與司法之間的距離，秉持柔性司法信念，關懷犯罪被害人及家屬，深化被害影響陳述之具體展現，讓正義更具溫度，足為青年楷模。勇於創新，結合司法專業投身於開發法庭簡報技術課程，近年來不僅為全國眾多檢察官、法官及辯護人等專業人士授課，並積極培訓種子檢察官及新進司法官，為制度永續發展奠基。

國民法官法新制施行以來，本署國民法官法專組檢察官辦理案件已達41件，經法院一審宣判12件、有罪定讞7件，且因深耕犯罪被害人保護及國民法官參與審判業務表現優異，去年榮獲 「113 年法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體」團體獎。今年，檢察官張凱傑在多達360名青年遴選者中脫穎而出，在「基層奉獻類」榮獲中華民國青年獎章，29日接受表揚。

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