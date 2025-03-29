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社會 社會焦點 保障人權

曾抄了創意私房！女檢再出手　要查「80名高級會員是誰」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，還被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，近日他出庭接受二審審理，再度引發社會大眾對於創意私房80名高級會員的討論。高檢署28日決定由台中地檢署剪報主辦，台北地檢署協辦，要聯手將涉案人員揪出，其中參與辦案的人員就包含去年抄了創意私房的檢察官陳祥薇。

▲▼藝人黃子佼兒少條例北院開庭。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子佼也是「創意私房」的高級會員。（資料照／記者李毓康攝）

黃子佼因持有2259部未成年人性影像，一審被判刑8個月，26日他出庭接受二審審理，僅承認部分犯罪，再次引發社會大眾議論。作家吳淡如更是直接在臉書上發文詢問網友，「是否贊成公布80個高級會員名單，不管有何社會名望」，該篇文章立刻在短時間內獲得廣大迴響。

高檢署檢察長張斗輝28日表示，考量到創意私房會員眾多，經過協調，決定由曾經偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地檢署協辦。據了解，去年抄了創意私房的台中地檢署檢察官陳祥薇也是其中一員。

針對創意私房一案，陳祥薇去年發出400張搜索票，約談400名性影像犯罪者，其中有一半以上的人在事件爆發之後，仍舊保留著相關性影像，反而成為犯罪鐵證。

不過，在追查過程中，有2名嫌疑人墜樓身亡。新北市板橋區24歲林姓男子涉嫌偷拍未成年人性影像，並上傳至特定群組，因而被警方鎖定，他卻在去年7月6日警方找上門時，假裝要上廁所，從19樓墜落身亡；另一名41歲的蘇姓男子被查出是創意私房會員，同年同月19日在新北市中和區墜樓身亡。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。
(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

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