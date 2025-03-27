還我清白就不提國賠！博弈教父點名砲轟濫權追訴　檢座回擊了

▲九州案陳政谷今透過律師發聲明。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

九州案博弈教父陳政谷昨再次獲得交保，但需要戴佩電子腳鐐。陳政谷昨日在庭上，表明不願戴電子腳鐐，並砲轟檢方濫權。今再次發出聲明，表示尊重法院不會抗告，若司法環境能改善，願意關完剩餘2個月羈押，不提國賠。檢方昨日在庭上也反擊，要辯方注意言詞，檢方說法都有憑有據，不要誤導大眾。

陳政谷昨日在羈押庭上說，我的羈押期最多也就再2個月，要押就押2個月，我可以給媒體放大檢視，每次問檢察官我犯罪在哪？都說在卷裡，應該要查一下檢方濫權，檢察官證據始終薄弱。地院最終仍裁定陳政谷須配戴電子腳鐐，陳的律師團無奈表示，這是一種污辱，研擬抗告。

▲陳政谷表明，若司法環境能改善，願意再把羈押期剩餘2個月關完。（圖／民眾提供）



陳政谷今日透過律師林文成發出聲明，並確定不會提抗告，願意配合。聲明指出：「張時嘉檢察官以如此薄弱且不合法的證據起訴被告，顯然沒有達到犯罪嫌疑重大的程度。這就是被告自偵查迄今，所秉持的答辯及態度，從未改變，將來也必然在每一次公開法庭上勇於面對司法審判，強力答辯、悍衛自己清白。」

陳政谷的聲明寫下，對檢警調偵辦本案諸多罔顧程序正義、違法取證、杜撰不實的聲請羈押理由、濫行追訴、侵害司法人權等不公不義行徑，足一揭發檢舉。希望藉由本案懇求相關單位，對於本案檢察官張時嘉所犯登錄不實、濫權追訴，依法公正接受調查。對於檢察官的調查能有個防惡機制，如果有機會可以改善司法濫權環境問我願意再去關完最後的兩個月（這是人格問題），之後法院還我清白無罪確定，我也不會聲請國家賠償。

檢察官張時嘉昨日在延押庭上回應，基於檢方立場，認定陳政谷罪嫌重大，辯方用錯誤內容、誤解卷證，污衊檢方誤導大眾，一再指檢方無證據，深表遺憾，檢方講話有憑有據，請辯方注意言詞。

張時嘉表示，犯罪所得438億是經過反覆推敲所得，已經排除合法款項，且陳政谷去年落網前，曾跑到高雄躲藏，加上陳的財力雄厚，明顯有逃亡可能性。