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把投標廠商當ATM！信義鄉長+鄉代主席集體抽成　貪黑錢遭起訴

▲全志堅。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

▲南投縣信義鄉長全志堅收取45萬賄賂，近日遭起訴。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

記者許權毅／台中報導

中檢偵辦南投縣信義鄉公所貪污案，近日偵結起訴。包含鄉長全志堅在內等6人、4間公司被依貪污罪起訴。檢方查出，全志堅利用工程機會，向偉鉅公司收取得標金額之1成回扣，總計93萬元，全志堅分得45萬、鄉代會主席李國源分得45萬、廖姓技士3萬元。

檢方查，去年4月3日發生花蓮大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲民眾陳情反應一處蓄水池爆裂，鄉長全志堅決定採「限制性招標」方式辦理修復工程，由鄉代會主席李國源主導通過追加預算案，全志堅運用職權圈選特定廠商參與比價，有意願配合的廠商，向其收取得標價一成的回扣。

隨後覓得偉鉅等4間公司，都願意給付回扣款賄賂公務人員。全志堅從中協議，要由偉鉅得標，以929萬9800元得標該工程。並且依約支付93萬元回扣，全志堅分得45萬、李國源分得45萬，以及一名廖姓技士分得3萬元。
案經檢警發動搜索，去年6月起陸續搜索36處、訊問45人次，向法院聲押全志堅等人獲准。全案近日偵結起訴，全志堅等6人、4間公司均被依貪污治罪條例起訴。

檢方認為，全志堅、李國源不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，斲害地方機關首長之公益形象，危害社會及公共利益之 程度甚鉅，尤以被告全志堅犯後未能坦認犯行、醒悟自省等一切情狀，建請法院從重量刑，以資儆懲。

其餘被告廖男等4人，考量其等已於犯後自白坦承全部犯行，主動繳回犯罪所得，態度尚屬良好等情，建請法院量處適當之刑。

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