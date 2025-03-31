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澎湖麥當勞全天開賣滿福堡！愚人節餐飲活動整理　爭鮮推白飯便當

▲麥當勞滿福堡。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

再過幾天就是愚人節，每年都有店家推出搞怪商品及活動來吸客，今年除了必勝客「蛇進草仔龜披薩」外、爭鮮「白飯便當」外，台灣麥當勞澎湖馬公中正餐廳4月1日這天滿福系列從早賣到晚，半夜12點前都吃得到。

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▲澎湖麥當勞愚人節全天開賣滿福堡。（圖／記者許力方攝）

澎湖麥當勞愚人節全天開賣滿福堡

去年有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」請願活動，雖是趣味性質活動，但短短幾天就吸引超過4萬人瘋喊有興趣，隨後官方臉書粉專也釋出「敲碗成功」消息，公布今年4月1日在澎湖馬公中正店滿福堡當日限定全天販售，10:30後開放滿福堡全系列單點，活動持續到23:59，澎湖人明天下午跟晚上也吃得到滿福堡了。

▲爭鮮gogo愚人節話題商品「飯裡藏鮮」再度回歸。（圖／爭鮮提供）

爭鮮「飯裡藏鮮」

爭鮮gogo連續6年話題商品「飯裡藏鮮」回來了（販售至4/30），共有海、陸兩種口味，同時邀請台灣翻轉文字大師「林國慶」老師設計專屬翻轉字，撕開LOGO標籤紙，還有各種不同獎項，有機會獲得飯裡藏鮮再來1盒，消費滿100元可享手卷系列加購價35元。

MAGiC TOUCH則是推「爾愚我詐」壽司盲盒，活動時間從3月31日至4月6日推出「爾愚我詐」壽司盲盒，通通均一價40元，共5款搞怪餐點。點餐系統上分別以圖示「三角形」、「圓形」、「正方形」、「問號」、「雨傘」標示，由顧客自行盲點，出餐後掀蓋才能看到餐點內容及驚喜感，另類的味蕾挑戰。

▲COMEME開賣愚人節限定商品「千層好長蛋塔」。（圖／取自Comeme 康蜜臉書）

COMEME「千層好長蛋塔」

曾經以「可頌蛋塔」掀起話題的COMEME，昨天起至4月6日開賣愚人節限定商品「千層好長蛋塔」，長度達60公分，等於7顆一般蛋塔長度總和，每支售價399元，台北、台中、新竹、台南門市都買得到（夢時代門市除外）。

▲必勝客「玄武上帝聯名款」比薩。（圖／取自PK App）

必勝客「芝心蛇進草仔龜」

必勝客日前新推「芝心蛇進草仔龜」雖然不是愚人節限定，但卻充滿趣味，「龜殼」部位可一次嘗到鹹、甜兩種口味，其中半邊為鹹香口味，大火爆香的蝦米香氣搭上紮實菜脯米內餡，另外半邊甜口味則嚴選屏東萬丹紅豆製成香甜不膩的內餡，再搭配現烤的手工香Q艾草粿皮，以及頭部、尾部、手腳的香濃芝心餅皮。

比薩上方的「芝心酥皮蛇」，則是用頂級莫札瑞拉起司打造的美味拉絲芝心與油亮香酥的酥皮，一口咬下便透出濃郁起司香氣。

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