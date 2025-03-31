愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

記者黃稜涵／綜合報導

明天是4/1愚人節，你想好要怎麼整人了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師提醒，愚人節雖然是可以整人的日子，但不是所有人都開得起玩笑，尤其是「5星座」要特別注意，一旦踩到他們的底線，他們可能之後會報仇回來！

▲愚人節雖然可以整人，但不是所有人都開得起玩笑。（示意圖／CFP）



TOP5：魔羯座

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魔羯座性格單純、做事認真且有點嚴肅，他們很容易相信別人，包括玩笑話，當最信任的人開玩笑捉弄他們時，魔羯座會覺得受到背叛，甚至可能因此翻白眼，而且他們大部分時間都在想著重要的事情，若是突然被攪局，會讓他們理智線斷掉。

TOP4：巨蟹座

如果你要整巨蟹座，勸你先想好一套說詞，避免尷尬收場，因為他們個性正經、敏感又有點老派，常常不知道該如何回應玩笑話，當他們感到被冒犯時，通常會將不開心悶在心裡，讓旁邊的人也不知道該如何應對，現場氣氛頓時尷尬，記得安插幾個反應好的人，才能隨時救援，避免草草收場。

TOP3：處女座

想整處女座恐怕不容易，因為他們思維清晰、觀察力細膩，任何小細節都不放過，要小心可能會被他們反整，而處女座本身比較沒有自信，常會感到不安，因此即便是玩笑話也會當真，並且一直鑽牛角尖，懷疑別人的用意，這樣的情況下，玩笑話可能會傷到處女座的心。

TOP2：金牛座

金牛座自尊心高、脾氣大，對事情有防備心，如果你不了解金牛座的個性，就不要隨便開玩笑，因為他們的接受範圍其實不大，他們面對自己不喜歡的事，不會立刻翻臉，但內心可能已經受傷，開玩笑時要注意原則問題，尺寸拿捏要適當，避免過頭。

TOP1：天蠍座

天蠍座重隱私、愛面子，很多事情都不讓別人知道，開玩笑的點若踩到他們的地雷，天蠍座會氣到翻臉，即便天蠍座表面上說沒關係，那也只是場面話而已，天蠍座愛記仇，等時機到來時會反撲報仇，因此，最好不要對天蠍座開玩笑，以免讓他們不開心。