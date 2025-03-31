　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

記者黃稜涵／綜合報導

明天是4/1愚人節，你想好要怎麼整人了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師提醒，愚人節雖然是可以整人的日子，但不是所有人都開得起玩笑，尤其是「5星座」要特別注意，一旦踩到他們的底線，他們可能之後會報仇回來！

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲愚人節雖然可以整人，但不是所有人都開得起玩笑。（示意圖／CFP）

TOP5：魔羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔羯座性格單純、做事認真且有點嚴肅，他們很容易相信別人，包括玩笑話，當最信任的人開玩笑捉弄他們時，魔羯座會覺得受到背叛，甚至可能因此翻白眼，而且他們大部分時間都在想著重要的事情，若是突然被攪局，會讓他們理智線斷掉。

TOP4：巨蟹座

如果你要整巨蟹座，勸你先想好一套說詞，避免尷尬收場，因為他們個性正經、敏感又有點老派，常常不知道該如何回應玩笑話，當他們感到被冒犯時，通常會將不開心悶在心裡，讓旁邊的人也不知道該如何應對，現場氣氛頓時尷尬，記得安插幾個反應好的人，才能隨時救援，避免草草收場。

TOP3：處女座

想整處女座恐怕不容易，因為他們思維清晰、觀察力細膩，任何小細節都不放過，要小心可能會被他們反整，而處女座本身比較沒有自信，常會感到不安，因此即便是玩笑話也會當真，並且一直鑽牛角尖，懷疑別人的用意，這樣的情況下，玩笑話可能會傷到處女座的心。

TOP2：金牛座

金牛座自尊心高、脾氣大，對事情有防備心，如果你不了解金牛座的個性，就不要隨便開玩笑，因為他們的接受範圍其實不大，他們面對自己不喜歡的事，不會立刻翻臉，但內心可能已經受傷，開玩笑時要注意原則問題，尺寸拿捏要適當，避免過頭。

TOP1：天蠍座

天蠍座重隱私、愛面子，很多事情都不讓別人知道，開玩笑的點若踩到他們的地雷，天蠍座會氣到翻臉，即便天蠍座表面上說沒關係，那也只是場面話而已，天蠍座愛記仇，等時機到來時會反撲報仇，因此，最好不要對天蠍座開玩笑，以免讓他們不開心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的
大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝預估時間點
24歲女星「無預警宣布退出演藝圈」！　掰了11年團體：想入社
0050隨台積電走跌！3拆分情境曝光
明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

一起讀判決／首例！　「禁止轉掛派遣工」訴訟案件

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

遇清明4天連假！大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝時間點

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

皮膚科醫師：換季溫差易導致髮肌失衡　3款專業頭皮護理推薦　

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要

緬甸8.2強震！陸月子中心劇烈搖晃　護理師「身體護寶寶」猛抓嬰兒車

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚！

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

更多熱門

相關新聞

最寵閨蜜三大星座！

最寵閨蜜三大星座！

永遠不會離開閨蜜的三大星座，他們比起一般人都還要重感情，而且不管認識的時間長還是短，只要一但認定了，那就是一輩子的事情，所以以下3個星座看看你有沒有上榜，是不是很珍惜閨蜜的好朋友呢？

澎湖麥當勞愚人節全天開賣滿福堡

澎湖麥當勞愚人節全天開賣滿福堡

巨蟹座得好友相助！12星座最新運勢　射手有家庭壓力

巨蟹座得好友相助！12星座最新運勢　射手有家庭壓力

5款愚人節限定飲品

5款愚人節限定飲品

命理師曝清明節4禁忌

命理師曝清明節4禁忌

關鍵字：

愚人節星座整人禁忌記仇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面