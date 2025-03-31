睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

▲睽違五年，全金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華準備搶報名！（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門最盛大的親子同樂活動─親子蜈蚣座嘉年華活動，將定於4月26日下午進行遊行活動，主辦單位將於4月14日上午9點起，開放線上報名，歡迎親子踴躍參加，報名網址，洽詢電話082-325057金城鎮公所觀光課。

受到疫情影響及經費問題，已停辦五年的親子蜈蚣座嘉年華，將於在4月26日舉行，為即將到臨的四月十二迎城隍活動加溫，主辦單位金城鎮公所表示，人力蜈蚣座是金門地區傳統藝陣之一，民國100年時，金門縣曾以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」創下金氏世界紀錄，蜈蚣座不但是金門獨特的陣頭文化，也可號召青壯人口進行團練、強健體魄；根據金門民間傳說，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪之意義，孩童能夠參與蜈蚣座妝人，未來能「聰明健康好育養」，而參與扛抬蜈蚣座的人員則能獲得神明庇佑，身體健康、事業都能平安順利。

親子蜈蚣座需小孩與成年男性親友共同報名，妝人小朋友名額共100位，備取50位小朋友，報名資格為就讀幼兒園以上，身高120公分以下，體重20公斤以內的小朋友，成年男性親友則報名參加扛抬人員。有關妝人小朋友的服裝、化妝，將由鎮公所協請專人協助打理裝扮，也可以由家長自行準備中國古裝風格妝髮服裝。

此外，考量蜈蚣座遊行的整體安全及扛抬人員的體力負荷，妝人小朋友與扛抬人員需同時辦理報到及全程參與活動，男性親友扛抬人員因故無法完成報到及參與活動者，主辦單位可取消小朋友蜈蚣座資格；並且，如果親友扛抬人員未能配合扛抬工作，經現場工作人員發現或有其他扛抬志工反映，其蜈蚣座妝人小朋友將請下蜈蚣座，且不得返回蜈蚣座上。

主辦單位表示，為了蜈蚣座遊行的安全性，以及降低扛抬人員的體力負擔，妝人小朋友有體重上限，遊行路線也將避開城區的狹小巷弄，並安排數個定點停留休息。

親子蜈蚣座嘉年華活動將於4月26日下午4時準時出發遊行，參加民眾須於當天中午12時至金城國中體育館完成報到，逾時未報到者以棄權論，全程參與活動的小朋友即贈送活動紀念品，鎮公所也歡迎壯丁報名扛抬志工，意者請洽詢鎮公所觀光課。