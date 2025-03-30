金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

▲金門淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為守護金門潔淨美麗的海岸線，由金門縣環境保護局會同五鄉鎮公所於今（3/30）日上午同步辦理金門縣春季擴大淨灘活動，一早金門縣政府秘書長呂清福、金門縣環境保護局局長李廣榮、金門國家公園秘書蔡立安、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、代表陳秀卿、代表林麗芬、代表會秘書洪君烈、山外里長陳晚開、瓊林里長蔡懷芝以及環保課長李博豪和公所團隊，以及金門各單位均響應參加。

參與淨灘的單位包括新市社區發展協會、武德新莊社區發展協會、太湖社區發展協會、林兜社區發展協會、后園社區發展協會、塔后社區發展協會、信義新村社區發展協會、湖前社區發展協會、瓊林村社區發展協會、小徑村社區發展協會、正義社區發展協會、夏興社區發展協會、料羅新村社區發展協會、料羅灣社區發展協會、下莊社區發展協會、山外社區發展協會、峰上社區發展協會、庵邊社區發展協會、金門縣青溪協會金湖分會、昇恆昌股份有限公司、金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、海軍金門基地指揮部、金門縣後備服務中心、金湖鎮後備輔導中心、金湖綜合志工隊、交通部航港局中部航務中心金門辦公室、金門縣環保局、金湖鎮清潔隊、綠美化公園組到場參加一起淨灘，以實際行動清理海岸廢棄物，共同維護海岸環境。

金門縣政府秘書長呂清福表示，金門四面環海，海洋對我們來說至關重要，乾淨的海岸不僅能提供良好的休閒娛樂空間，更能確保依海為生的產業永續發展，因此維護海岸的環境與清潔格外重要。今天全縣各鄉鎮同步響應，儘管天候不佳，大家仍熱情參與春季淨灘活動，正是我們共同守護美麗家園的展現，在此謹代表陳縣長向大家致上誠摯的感謝，願我們的努力能讓海灘恢復潔淨，也希望大家在淨灘過程中平安順利。

金湖鎮長陳文顧表示，希望藉由淨灘活動喚起全民對海岸環境的重視，並主動參與清理工作，共同響應「淨灘作環保，不分你、我、他」，讓海灘上只留下美好的足跡，不要留下任何垃圾，以實際行動愛護海洋、維護海岸，重視海洋生態保育，實現海洋永續經營的目標，文顧鎮長也盼望全民與企業單位能踴躍認養海灘，共同守護金門這片美麗家園，同時呼籲鄉親在日常生活中落實減少一次性塑膠產品的使用，為地球的永續發展盡一份心力。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，海洋是地球上最珍貴的資源之一，但如今正面臨嚴峻挑戰，垃圾污染正逐步侵蝕這片壯麗的自然美景，作為社會的一員，我們責無旁貸，應更加積極推動環保行動，從日常生活中落實環保，廢棄物源頭減量、實踐減塑生活、提升環境品質，共同守護海洋生態，才能確保生態永續發展，讓我們攜手為下一代留下潔淨的環境與珍貴的自然資源。

本日狗嶼灣（復國墩海灘）淨灘活動在557位志工熱情的參與與通力合作下，一同清除海灘一般廢棄物、樹枝、保麗龍、塑膠品、保特瓶、海漂垃圾等雜物，共清理海漂垃圾300kg、海漂保麗龍160kg、海漂竹木150kg、海漂回收物150kg，還給美麗海岸線原有的景色風貌。