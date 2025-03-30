　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

▲▼金門淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為守護金門潔淨美麗的海岸線，由金門縣環境保護局會同五鄉鎮公所於今（3/30）日上午同步辦理金門縣春季擴大淨灘活動，一早金門縣政府秘書長呂清福、金門縣環境保護局局長李廣榮、金門國家公園秘書蔡立安、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、代表陳秀卿、代表林麗芬、代表會秘書洪君烈、山外里長陳晚開、瓊林里長蔡懷芝以及環保課長李博豪和公所團隊，以及金門各單位均響應參加。

參與淨灘的單位包括新市社區發展協會、武德新莊社區發展協會、太湖社區發展協會、林兜社區發展協會、后園社區發展協會、塔后社區發展協會、信義新村社區發展協會、湖前社區發展協會、瓊林村社區發展協會、小徑村社區發展協會、正義社區發展協會、夏興社區發展協會、料羅新村社區發展協會、料羅灣社區發展協會、下莊社區發展協會、山外社區發展協會、峰上社區發展協會、庵邊社區發展協會、金門縣青溪協會金湖分會、昇恆昌股份有限公司、金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、海軍金門基地指揮部、金門縣後備服務中心、金湖鎮後備輔導中心、金湖綜合志工隊、交通部航港局中部航務中心金門辦公室、金門縣環保局、金湖鎮清潔隊、綠美化公園組到場參加一起淨灘，以實際行動清理海岸廢棄物，共同維護海岸環境。

金門縣政府秘書長呂清福表示，金門四面環海，海洋對我們來說至關重要，乾淨的海岸不僅能提供良好的休閒娛樂空間，更能確保依海為生的產業永續發展，因此維護海岸的環境與清潔格外重要。今天全縣各鄉鎮同步響應，儘管天候不佳，大家仍熱情參與春季淨灘活動，正是我們共同守護美麗家園的展現，在此謹代表陳縣長向大家致上誠摯的感謝，願我們的努力能讓海灘恢復潔淨，也希望大家在淨灘過程中平安順利。

金湖鎮長陳文顧表示，希望藉由淨灘活動喚起全民對海岸環境的重視，並主動參與清理工作，共同響應「淨灘作環保，不分你、我、他」，讓海灘上只留下美好的足跡，不要留下任何垃圾，以實際行動愛護海洋、維護海岸，重視海洋生態保育，實現海洋永續經營的目標，文顧鎮長也盼望全民與企業單位能踴躍認養海灘，共同守護金門這片美麗家園，同時呼籲鄉親在日常生活中落實減少一次性塑膠產品的使用，為地球的永續發展盡一份心力。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，海洋是地球上最珍貴的資源之一，但如今正面臨嚴峻挑戰，垃圾污染正逐步侵蝕這片壯麗的自然美景，作為社會的一員，我們責無旁貸，應更加積極推動環保行動，從日常生活中落實環保，廢棄物源頭減量、實踐減塑生活、提升環境品質，共同守護海洋生態，才能確保生態永續發展，讓我們攜手為下一代留下潔淨的環境與珍貴的自然資源。

本日狗嶼灣（復國墩海灘）淨灘活動在557位志工熱情的參與與通力合作下，一同清除海灘一般廢棄物、樹枝、保麗龍、塑膠品、保特瓶、海漂垃圾等雜物，共清理海漂垃圾300kg、海漂保麗龍160kg、海漂竹木150kg、海漂回收物150kg，還給美麗海岸線原有的景色風貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8.2強震「路毀樓塌」　各地慘況一次看
辦繼承她被宣告死亡　「復活」判准撤銷
撐不下去！　知名旅行社宣布歇業
柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了
社區大樓15F墜落　台中24歲男死亡
只投1.2局退場！佐佐木朗希道奇主場首秀暴投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

巷仔NIAU公仔熱潮再起！　首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

挺青年就業！　新營就業中心辦徵才薪水挑戰5萬5

寒流擋不住愛心暖流！桃園豐溢公益慈善協會捐血活動響應熱絡

征服全國舞台！花蓮舞蹈小將勇敢逐夢　舞蹈比賽5特優28優等

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

2025桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相

太平雲梯光雕夜間營運啟動　迎接百萬夜景體驗

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

緬甸強震來襲！　曼谷大樓泳池晃不停畫面曝

黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

巷仔NIAU公仔熱潮再起！　首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

挺青年就業！　新營就業中心辦徵才薪水挑戰5萬5

寒流擋不住愛心暖流！桃園豐溢公益慈善協會捐血活動響應熱絡

征服全國舞台！花蓮舞蹈小將勇敢逐夢　舞蹈比賽5特優28優等

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

2025桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿3米吉祥物Rocky亮相

太平雲梯光雕夜間營運啟動　迎接百萬夜景體驗

原價讓票被當黃牛！妹子崩潰：文化局不斷來函　網揭被檢舉真相

圖輯／緬甸8.2強震「路毀樓塌」　居民徒手挖瓦礫：靠自己救人

美國防部機密文件曝光！　嚇阻中國犯台列「最優先」事項

《雁回時》空降熱播亞軍！陳都靈校花級美貌靠每天晨跑20分鐘、厚敷乳霜

粉絲深情告白「等了你20年」　李岳演出遇3鐵粉險淚崩

黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

灰熊總管回應臨時換帥　三度強調有利球隊！事前未徵詢球員

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

巷仔NIAU公仔熱潮再起！　首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

韓男團曼谷「棄粉絲搭頭等艙逃命」！失聯少女暴增　最小僅16歲恐遭拐賣

黃國昌喊話法院放柯！「真要關到有生命危險？」

地方熱門新聞

嘉義鳳梨酥驚艷日本民眾

二王基督墓園強制遷葬家屬連署陳情

大罷免民進黨台南市黨部擺攤挺公民

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

長庚感恩器捐者大體老師　家屬：媽媽教會我勇敢

水上鄉首辦復古趴　500人與神明一起吃辦桌

台南市府首場大型就博會善化登場提供近4000個職缺

桃園彩色海芋季登場　樂天桃猿吉祥物Rocky亮相

昇捷建設導入ESG+ AI　歐盟專家肯定

桃園豐溢公益慈善協會捐血活動　響應熱絡

手機Google Map救命！ 山友迷路安全脫困

陳建宏醫師推廣預防醫學全台巡迴公益演講達499場

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

花蓮小將征服全國舞台　舞蹈比賽成果豐碩

更多熱門

相關新聞

「金門購物嘉年華」！青年節當日盛大開幕

「金門購物嘉年華」！青年節當日盛大開幕

「2025金門購物嘉年華」今(29)日在後浦十六藝文特區盛大啟動，吸引數百位民眾參與。啟動儀式選在青年節當天，並規劃青創市集、音樂表演及各項互動活動，現場熱鬧非凡。

國軍「立即備戰操演」　金防部驗證應變能力

國軍「立即備戰操演」　金防部驗證應變能力

金門夜間極限「戰地奇幻夜」登場

金門夜間極限「戰地奇幻夜」登場

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

南海部隊後裔請願　盼將士入祀太武山忠烈祠

南海部隊後裔請願　盼將士入祀太武山忠烈祠

關鍵字：

金門金門新聞

讀者迴響

熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

男星父親被轎車撞死！

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

獨／權樂告別式「百位好友送別」

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

緬甸強震重創詐騙園區　豬仔趁亂逃跑

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

曼谷第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

強震來襲26桌客人沒付錢　曼谷日料店損失近4萬

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面