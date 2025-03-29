金門夜間極限「戰地奇幻夜」登場　滑索、火舞點亮柳營

▲▼為活絡金門夜間觀光，並有效利用閒置空間，藝耕有限公司攜手柳營推出全新觀光活動「2025戰地奇幻夜」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

為活絡金門夜間觀光，並有效利用閒置空間，藝耕有限公司攜手柳營推出全新觀光活動「2025戰地奇幻夜」，於今(29日)至明(30日)、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區盛大舉行。此活動由金門縣政府指導，藝耕有限公司與柳營共同主辦，結合極限挑戰、音樂表演、在地美食與文創市集，以及夜間遊樂設施體驗，打造金門首創的夜間觀光盛事。

「戰地奇幻夜」最大亮點為首度開放柳營園區夜間參觀，園區歷經一年精心規劃與設施升級，推出星光滑索、夜間低空探索、螢光水彈槍對戰、夜襲電子靶等夜間極限體驗，讓遊客在星空下享受前所未有的冒險刺激。

活動更邀請多位知名藝人及表演團體輪番上陣，包括《明日之星Super Star》出身的郭忠祐、多棲藝人馮晨軒，以及來自台灣的天威響藝火舞團，帶來結合戲劇、音樂、武術與東方美學的震撼火舞秀。此外，金門在地音樂人musiqmaker與烏克麗麗CLUB也將用音樂點燃現場氣氛。現場集結超過30家在地美食小吃與文創手作攤位，以及園區內的「燻章德烤」美式德州燒烤餐廳，提供豐富多元的選擇。

主辦單位藝耕有限公司表示，為推動金門觀光發展，特別整合柳營園區及周邊觀光資源，打造創新且具在地特色的活動，誠摯歡迎海內外遊客一同參與，體驗金門戰地觀光的新魅力。透過「戰地奇幻夜」，過去僅能白天參訪的軍事景點，將在夜晚展現截然不同的風情，不僅突破營運時間限制，更象徵金門觀光從白天走向夜晚、多元發展的新里程碑。柳營多元極限體驗園區也將蛻變為結合軍事探險、極限運動與生態文化的旅遊新據點。