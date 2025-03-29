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國軍「立即備戰操演」啟動　金防部守備大隊驗證戰時應變能力

▲▼ 今(29)日上午9時30分，金防部守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 今(29)日上午9時30分，金防部守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

為提升防衛作戰與應急應變能力，國軍自3月17日起展開「立即備戰操演」（外界稱為「小漢光」）。此次操演聚焦於強化戰備部隊對關鍵基礎設施的防護與應變能力，透過實兵、實地、實裝的方式，讓官兵熟悉作戰環境，驗證平時訓練成果，並建立清晰的作戰圖像，確保部隊能迅速完成平戰轉換，達成即時應變目標。

今(29)日上午9時30分，金防部金門守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練。部隊抵達後迅速下車展開警戒，戰備部隊長依據現場狀況進行任務部署並下達指令，確保通訊基礎設施的安全。

▲▼ 今(29)日上午9時30分，金防部守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練 。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，此次演練範圍涵蓋金門大橋、尚義機場、中華電信及料羅港等戰略要地，模擬可能遭遇的威脅情境，測試部隊在突發狀況下應變能力，並驗證戰時防護計畫的可行性。

金門守備大隊透過本次操演，進一步強化官兵的作戰技能與戰場應變能力，確保面對敵情威脅時，能快速反應並有效執行應援作戰。演練不僅展現平日訓練成果，也突顯部隊具備即刻備戰、迅速轉換的能力，確保關鍵基礎設施的安全，維護整體防衛作戰效能。

▲▼ 今(29)日上午9時30分，金防部守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 今(29)日上午9時30分，金防部守備大隊戰備部隊25人小組前往中華電信設施，執行關鍵基礎設施防護演練 。（圖／記者林名揚翻攝）

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