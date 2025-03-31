寫錯「醫」被抓包！黃國昌笑認中文不好　下一秒又將「造詣」唸錯

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪27日透露，柯文哲有血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，律師團因此聲請具保停押，民眾黨主席黃國昌29日到台北看守所遞狀，要替柯提自費延醫，卻被網友抓爆將「醫」寫錯字。黃國昌今（31日）坦言，自己中文本來就不太好，謝謝網友指教，並坦言要增進中文造詣，結果又將「詣」的讀音念成「旨」，遭現場媒體糾正後笑說「慚愧」。

▲黃國昌召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌31日上午召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，會後接受媒體訪問。針對日前去北所前靜坐，將「醫」寫錯字，以及過去聲援白紙運動，也把推倒高牆的「牆」寫錯字？黃國昌回應，「對啦！我本來中文就不太好，所以我大學聯考跟司法官考試的時候，中文成績都是最低的，還好有靠其他科目把其他分數補回來。」

黃國昌先是感謝各位網友指教，下一秒表示「以後我會再增進自己中文的『造詣』⋯」時，誤將音同「意」的「詣」，唸成了「旨」，下一秒緊急問現場媒體「是念『旨』還是『詣』？」而媒體回答是「詣」後，黃國昌笑說「喔OK⋯好⋯謝謝、謝謝，真的是⋯真的是滿慚愧的，難怪我大學聯考跟司法官特考，分數最低的通通都是中文」。

▼黃國昌在白布上寫「給柯P妥善醫療」、「要把柯P關到死嗎？」 等言論，結果被網友抓包寫錯「醫」字。（圖／記者陸運陞攝）