台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，前立委林濁水日前提到「國民黨稱『大罷免等於柯建銘當院長』，就看民進黨如何化解」，未料引起民進黨團總召柯建銘不滿，他批評「你什麼台獨理論大師？一直掩護中國多久了」？對此，林濁水今（31日）回應，當前最緊要的是打好大罷免，坦白講柯總召這樣的態度很不利於大罷免，同時，總召最好回應地位顯赫的陳水扁、謝長廷、呂秀蓮的反罷言論，而不是對希望大罷能有所成而發出的規勸勃然大怒。

柯建銘30日召開黨團記者會，點名近日批評他的昔日同黨同志林濁水、沈富雄、郭正亮，直言「林濁水的臉書還是一樣汙衊我，說我想做立法院長，濁水我不是不認識你，你什麼台獨理論大師？你一直掩護中國多久了？到最後這個時刻，所有鬼都會出現，因為都會被中國逼出來，這是決戰時刻，台灣人民每天都在說，你有沒有聽到，耳朵沒有長繭嗎」。

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對此，林濁水表示，柯總召請息怒，不要為他提必須化解國民黨的攻勢「罷免藍委等於讓柯建銘當立法院長」就怒嗆他掩護大陸多久了。當前最緊要的是好好的打好大罷免之戰，坦白講總召這樣的態度很不利於大罷免。

林濁水表示，在當前大罷免進行中的脈絡下，把他和沈富雄郭正亮擺在一起打，坦白說是混亂胡塗之舉，因為沈郭都是反對大罷免的；而自己一再強調當前大罷免爆發是不可能阻擋也不該阻擋的。

林濁水說，同時，為大罷免好，當前，總召最好以回應地位顯赫陳水扁、謝長廷、呂秀蓮的反罷言論為重，而不是對他希望大罷能有所成而發出的規勸勃然大怒。

林濁水再說，無論如何，當前脈絡是大罷免和抗中是速結在一起的，所以總召不反駁反罷的「扁長呂」，反而倒轉箭頭向主張當前大罷免無可阻擋的人開火，豈不是既傷大罷免風潮又弱了抗中力道，還請總召千萬鄭重。

最後，林濁水強調，當前脈絡下，大罷免應該好好推動，但全世界民主國家既無大罷也幾乎無小罷免。所以這次大罷免成功後，希望柯總召不要再堅持孫中山廢監察院，就會國會一權獨裁和強化罷免的的一大套怪理論，反而應該和大家借機運用形成的政治力量一舉瓦解五權憲法的迷思好好建立三權制衡制度，並讓罷免制度成身退，並這樣才可能讓國家長治久安。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）