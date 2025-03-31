罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

▲罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨近日有35名區域立委進入罷免二階。中選會日前表示，還要再加上8件立委罷免案可進入二階連署，據悉，新增的8件都是民進黨區域立委的罷免案，其中包括民進黨幹事長吳思瑤。罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（31日）表示，接下來法定程序是領銜人張克晉會收到公文，次日才可以到中選會領取二階的表格，而領銜人何時會收到公文還不確定。

中選會日前說明，新增8件罷免案審核通過，得進入第二階段連署。據了解，新增通過者包括伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純；其餘7案包括林俊憲、王定宇、李坤城、黃捷、許智傑、吳琪銘、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今邀請戰鬥藍發起人趙少康、前台北市長郝龍斌於北投的罷免總部同台展現團結。被問到罷免案的進度，賴苡任說，8件補件進入二階，接下來法定程序是領銜人會收到公文，次日才可以到中選會領取二階的表格，領銜人何時會收到公文不確定，等到收到公文後會對外宣布；與罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮也會串連，待大家都收到公文後，再到中選會門口領取二階的表格。

賴苡任強調，不要懷疑民進黨想拖垮中華民國的決心，民進黨不可能收手，自己作為罷瑤的召集人一定跟吳思瑤戰到底，因為民進黨就是想拖垮中華民國。

