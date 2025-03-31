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「3月底還冷到爆」他超困惑　網點頭！1原因曝光：冬衣還別收　

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲今天又濕又冷。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（31日）受到大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，民眾要小心這波濕冷天氣而感冒。有網友困惑直呼，都已經3月底，且本周要去清明掃墓，「還這麼冷算正常嗎？」「怎麼一下冷一下熱？以前會這樣嗎？」文章引發討論，有網友回應「正常啊，你沒聽人說端午前還是會冷嗎？」

一名網友在PTT驚呼，記得以前到了3月底，天氣就開始要熱起來了，沒想到今天實在又濕又冷，讓他嚇爛求問「是有什麼冤屈嗎？難不成要降下六月雪？」「還這麼冷算正常嗎？」

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其他網友也不約而同發文，本周就是清明節，「結果這天氣濕冷，而且冷到爆，地球的天氣這樣正常嗎？你各位有在穿厚外套去掃墓除草過嗎？」「現在要4月了，怎麼一下冷一下熱？以前會這樣嗎？」

底下網友熱議，「什麼鬼天氣，要冷死我了」、「去年4月的時候都穿短袖了」、「春天冷不是異常，而是春秋兩季消失，只剩忽冷忽熱」、「前幾天30度，哪裡冷」、「過去有好幾次冷到4月上旬」、「之前有一年涼到5月」、「希望一整年都是冬天，超討厭熱死人的夏天」、「正常啊，你沒聽人說端午前還是會冷嗎」、「端午節前都很正常」。

如同上述網友提到的，台灣氣象有一句俚語「未食五日節粽，破裘毋甘放」，而教育部台語常用詞辭典解釋，意思為「還沒吃端午節粽子，破棉襖捨不得放」。也就是說，台灣的氣候在端午節之前，都還可能有轉冷，所以還沒過端午節，冬衣不能收起來，是前人觀察天氣變化所得的經驗。

氣象署表示，今各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約12到14度，南部及花東約15至17度；白天北部及東北部氣溫回升有限，高溫約15到17度，中部及花蓮約18至22度，其他地區可以來到24至27度。

所幸明後天（周二、周三）冷氣團會稍減弱，但水氣仍多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨；周四東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨。

關於連假天氣部分，氣象專家吳德榮分析，清明連假頭2天（周四、周五）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北舒適南微熱，早晚仍偏涼；清明連假末2天（周六、周日）有短波掠過，伴隨華南中層雲系東移，其模擬強度偏弱，帶來輕微變化，各地雲量增多，但是否伴隨局部零星飄雨的機率？各國（歐、美、加、日）模擬並不一致，需進一步觀察。

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