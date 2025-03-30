清明節前加強公墓祭祀防火措施和宣導　南投墓地火警大減3成7

▲南投縣消防局、環保局籲請民眾清明掃墓慎防公墓火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為確保清明期間民眾掃墓安全，南投縣消防局、民政處、環保局及各鄉鎮市公所等積極合作，運用現代科技及多項防災措施，根據統計，今年清明節前期的1月1日至3月23日止，公墓火災案件為92件，比去年同期146件降幅達3成7，顯示防火宣導及各項防災措施已取得成效。

縣府消防局說明，與環保局今年特別強化公墓祭祀防火警戒，採取空拍機巡查的方式，高效能監控可能引發火災的熱點區域，讓防災工作人員能更精準地掌握現場狀況，及時指揮處置、預防火災的發生；環保局也積極提出金紙集中燃燒及以功代金的方案，並與各鄉鎮市公所清潔隊研商強化相關措施，減少民眾就地焚燒、引發火災的風險，同時也達到防制空汙的環保效益。

消防局另由各大隊長至13鄉鎮市公所拜會首長，共同執行紙錢集中、於公墓公告設置禁止露天燃燒的警示牌、派員巡視、設立取水點等清明節防火措施，亦協調轄內村里長辦理村里長辦公室張貼宣導海報、村里民宣導清明節4不1要事項等，同時調派所屬防火宣導隊至社區活動中心、關懷聚點、巷弄長照站等民眾聚集地點加強宣導，並提供消防水袋供掃墓民眾作為裝水洗手、裝垃圾或撲滅火源之用。

消防局持續呼籲，民眾清明掃墓請遵守「4不1要」原則：除草不用火(攜回丟棄)、紙錢不燃燒(放集中燃燒處或以功代金)、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟及垃圾要帶走，以避免墓地火災發生，並降低空氣污染，以維護良好生活環境。