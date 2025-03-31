　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24歲百萬網紅慘死！遭前男友「安全帶勒斃」燒屍　粉絲震驚哀悼

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 貝亞特麗斯遭交往1年的前男友勒死。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西網紅貝亞特麗斯（Beatriz dos Anjos Miranda）擁有逾百萬粉絲，日前驚傳在車上遭人勒斃，屍體連同車輛被縱火焚燒。警方研判她20歲的前男友安東尼奧（Antônio Lício Morais da Costa）涉有重嫌，落網後被檢方依殺害女性罪名起訴。

綜合《太陽報》及當地媒體g1報導，24歲的貝亞特麗斯育有2個孩子，平時經常在短影音平台分享搞笑、舞蹈及生活日常影片，吸引逾150萬人追蹤。她和安東尼奧交往約1年，過去一起拍攝的影片中常笑稱他們的關係「有毒」，不久前才分手，但仍經常在網路上互動。

事發於巴西東北部塞阿拉州馬拉卡納烏鎮（Maracanaú），貝亞特麗斯29日凌晨被發現陳屍路邊一輛車上，當時這輛車已起火燃燒，且貝亞特麗斯遺體有遭受暴力的痕跡。

調查發現，她在安東尼奧的車上和他激烈爭執，安東尼奧一氣之下用安全帶勒頸殺人再放火焚燒，被捕後面臨殺害女性罪名，此前曾有妨害公務、藐視公權力及拒捕等前科。

貝亞特麗斯的死訊令眾多粉絲震驚，紛紛湧入她的帳號留言表示，「這是真的嗎」、「現在看到這些影片真的很難過」、「會為妳伸張正義的」、「不敢相信他殺了她」。

事實上，兩人的關係很早就出現裂痕。貝亞特麗斯的父親出面指控，女兒過去曾多次遭安東尼奧毆打；而在案發前2天，兩人也曾在一間公寓發生爭執，過程中貝亞特麗斯用剪刀攻擊安東尼奧，導致他手臂及腿部受傷濺血，一度報警求助。

影片在網路上曝光後，貝亞特麗斯則出面稱自己才是家暴受害者，因遭安東尼奧攻擊才會使用剪刀反擊，但目前沒有證據顯示這起爭執與她的死有關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越南妹脫到剩內衣！　人蛇還害3人慘死
快訊／史上第4大！台股屠殺906點　台積電重摔
不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半
點數今最後1天！好市多、全家、麥當勞「清單一次看」
台股崩800點　國安基金操盤手鬆口「必要時進場」
徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市府確定要開罰了
恐怖！韓職球場意外　球迷遭砸中身亡
天道盟公主虐死人　開庭失控喊：好扯！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷大樓3秒全塌！泰網友關心防震建築　台北101再被熱議

哈利王子「被控霸凌」！　慈善機構主席痛批：大規模騷擾

24歲百萬網紅慘死！遭前男友「安全帶勒斃」燒屍　粉絲震驚哀悼

日政府估「南海海槽大地震」最慘釀29萬死！　235萬建築全倒

泰8.2強震老師先跑！　校方曝「1關鍵」助學生全安全撤離

強震唯一倒塌大樓！泰國政府徹查2建商　疑使用不合格鋼材

川普稱美國100％拿下格陵蘭　格陵蘭總理：美國得不到

網路上自稱是慈愛狗媽　27歲女拍攝多支「性侵吉娃娃影片」被捕

窗外粉刷「驚見白骨躺床上」　油漆工嚇壞：旁邊還擺一套衣服

緬甸強震2千死！女在家「瞬間活埋」自救逃出：第1波地震房子就垮

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

曼谷大樓3秒全塌！泰網友關心防震建築　台北101再被熱議

哈利王子「被控霸凌」！　慈善機構主席痛批：大規模騷擾

24歲百萬網紅慘死！遭前男友「安全帶勒斃」燒屍　粉絲震驚哀悼

日政府估「南海海槽大地震」最慘釀29萬死！　235萬建築全倒

泰8.2強震老師先跑！　校方曝「1關鍵」助學生全安全撤離

強震唯一倒塌大樓！泰國政府徹查2建商　疑使用不合格鋼材

川普稱美國100％拿下格陵蘭　格陵蘭總理：美國得不到

網路上自稱是慈愛狗媽　27歲女拍攝多支「性侵吉娃娃影片」被捕

窗外粉刷「驚見白骨躺床上」　油漆工嚇壞：旁邊還擺一套衣服

緬甸強震2千死！女在家「瞬間活埋」自救逃出：第1波地震房子就垮

LIVE／中職傳奇告別舞台！　林智勝引退宣告記者會

史上首個鯊魚音頻！科學家錄到「沉默獵手」發出的詭異聲響

42歲修杰楷「健身成魔」超規律生活！　狀態驚人吐心聲：老了不想被照顧

「高鐵延伸宜蘭」與「新版北宜直鐵」　其實可以並存 ！

台積電高雄上樑！楠梓漢終於笑了　在地實況「房價微跌1成」

遭批縱犯鍾文智又甩鍋檢方　高等法院曬對話截圖澄清

自行車展荷蘭新創充電墊獲最佳新星獎　運動健身展採購洽談會達86場

《死亡筆記本》窪田正孝宣布退所！　離開19年經紀公司：重新出發

富邦人壽UBA推動運動平權　邀輪椅籃球、聽障國手共襄盛舉

曼谷大樓3秒全塌！泰網友關心防震建築　台北101再被熱議

緬甸8.2強震！陸月子中心劇烈搖晃　護理師「身體護寶寶」猛抓嬰兒車

國際熱門新聞

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

砸10萬坐頭等艙　鄰座男客瘋狂自慰

ChatGPT「吉卜力風格圖片」掀爆量熱潮！　OpenAI執行長發文求饒

緬甸強震前後對比照曝光　市區變成一片土黃色

台人泰國災後自白：如果再選一次，我不一定會來

東加7.1強震　美國國家氣象局發海嘯警報

川普再提「第3任期」：我不是開玩笑

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

緬甸強震瞬間位移影片曝！　留言歪樓狂問「監視器哪一牌的」

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！他英勇跳過救妻女

上任3個月俄烏戰爭仍未停火　川普：對普丁非常生氣、惱火

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」趁亂搬走32機密文件

更多熱門

相關新聞

自稱是慈愛狗媽　女狂拍性侵吉娃娃片

自稱是慈愛狗媽　女狂拍性侵吉娃娃片

美國佛州27歲女子古明斯基(Logan Guminski)在網路上自稱是寵愛寵物犬的狗媽媽，卻又拍攝多支性侵所養吉娃娃的變態影片，警方接獲報案後，後來又蒐集到更多證據，近來將古明斯基逮捕。

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！他英勇跳過救妻女

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！他英勇跳過救妻女

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

一隻阿圓公開「10年前電台工作照」　零修圖燦笑超青澀

一隻阿圓公開「10年前電台工作照」　零修圖燦笑超青澀

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

關鍵字：

網紅謀殺案巴西社群震驚家暴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面