24歲百萬網紅慘死！遭前男友「安全帶勒斃」燒屍　粉絲震驚哀悼

▲ 貝亞特麗斯遭交往1年的前男友勒死。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西網紅貝亞特麗斯（Beatriz dos Anjos Miranda）擁有逾百萬粉絲，日前驚傳在車上遭人勒斃，屍體連同車輛被縱火焚燒。警方研判她20歲的前男友安東尼奧（Antônio Lício Morais da Costa）涉有重嫌，落網後被檢方依殺害女性罪名起訴。

綜合《太陽報》及當地媒體g1報導，24歲的貝亞特麗斯育有2個孩子，平時經常在短影音平台分享搞笑、舞蹈及生活日常影片，吸引逾150萬人追蹤。她和安東尼奧交往約1年，過去一起拍攝的影片中常笑稱他們的關係「有毒」，不久前才分手，但仍經常在網路上互動。

事發於巴西東北部塞阿拉州馬拉卡納烏鎮（Maracanaú），貝亞特麗斯29日凌晨被發現陳屍路邊一輛車上，當時這輛車已起火燃燒，且貝亞特麗斯遺體有遭受暴力的痕跡。

調查發現，她在安東尼奧的車上和他激烈爭執，安東尼奧一氣之下用安全帶勒頸殺人再放火焚燒，被捕後面臨殺害女性罪名，此前曾有妨害公務、藐視公權力及拒捕等前科。

貝亞特麗斯的死訊令眾多粉絲震驚，紛紛湧入她的帳號留言表示，「這是真的嗎」、「現在看到這些影片真的很難過」、「會為妳伸張正義的」、「不敢相信他殺了她」。

事實上，兩人的關係很早就出現裂痕。貝亞特麗斯的父親出面指控，女兒過去曾多次遭安東尼奧毆打；而在案發前2天，兩人也曾在一間公寓發生爭執，過程中貝亞特麗斯用剪刀攻擊安東尼奧，導致他手臂及腿部受傷濺血，一度報警求助。

影片在網路上曝光後，貝亞特麗斯則出面稱自己才是家暴受害者，因遭安東尼奧攻擊才會使用剪刀反擊，但目前沒有證據顯示這起爭執與她的死有關。