無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

▲小予當年曾是紅極一時的無名小站人氣正妹。（翻攝小予臉書粉絲團、IG@wenyu1025）



圖、文／鏡週刊

「無名小站」是七、八年級生共同的青春記憶，近日Threads上出現一個「無名小站」帳號，勾起無數網友的青春回憶，掀起一陣回憶殺。網友們紛紛回憶起當年無名小站的風雲人物，當年紅極一時的網路美女「小予」也再次被提及，年僅16歲的她就男女通殺，網上累積超過4百萬的超高人氣，如今，她已蛻變為美麗的人妻，仙氣爆棚。

網友近期在Threads看到無名小站開帳號，勾起大家對無名的懷念，儘管不確定是否為官方帳號，可是不少人想起以前用無名的時光，不論是誰來我家、灌水踏踏、貼紙語法，或者是無名相簿首頁那些人氣正妹，都是滿滿的回憶。原PO文中也提及其中一名高人氣正妹小予，好奇她的近況如何。

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▲小予目前已結婚生子，依舊維持仙氣美貌。（翻攝IG@wenyu1025）



在無名小站的黃金年代，小予絕對是首頁的風雲人物。年僅16歲的她，就已累積超過400萬的驚人瀏覽量，不僅榮登「網路10大美女」第六名，更受邀登上《我猜我猜我猜猜猜》等熱門節目。對當時的無名小站使用者來說，小予的名字可謂無人不知、無人不曉。

▲小予如今在社群依舊十分活躍，時常與粉絲分享生活美照。（翻攝IG@wenyu1025）

不少網友一致讚嘆小予的美貌，更勾起對她的美好回憶，「我知道小予！超級大正妹，氣質超級仙女」「小予當年真的是超級紅，沒提起都忘記她了，現在還是好美」「以前是可愛清純妹，現在是超有氣質的仙女，真的很美！」，也有網友透露當年備受矚目的小予如今已經成為人妻，家庭幸福美滿，「小予現在都結婚生子了呢！老公是前棒棒堂男孩阿良，郎才女貌哦！」

1991年出生的小予，今年33歲，已蛻變為一位成熟自信的專業模特兒。小予於2024年喜迎雙喜，先是宣布懷孕，隨後與前「棒棒堂男孩」阿良登記結婚，年底順利產下兒子「小湯包」。小予不僅愛情甜蜜，事業也蒸蒸日上，在Instagram以超過46萬的粉絲數，展現了她身為高人氣網紅的魅力。



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