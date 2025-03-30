台AV女優「日本出道作」上架就遭外流！她高EQ笑：不用傳給我

▲胎尼在日本二次出道。（圖／翻攝自胎尼Instagram、x）



記者鄺郁庭／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月底力拚日本二度出道，今（29）日她透過社群開心發文報喜，表示自己已正式在日本出道，並在文末附上番號，邀請大家多多捧場支持。不過，作品曝光沒有多久，已經出現外流，對此胎尼表示，「外流連結到處都是，不用傳給我，本來就一定會被外流的。」

胎尼在日本正式出道，她在IG開心分享消息，對於能夠二度出道她認為是個特別的挑戰，她很開心也很興奮，「2025／03／29我在日本出道啦～番號WSA-001，這應該是我人生中目前最大也最特別的挑戰，很開心可以擁有這個新身分，往後也請大家多多指教。」

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這兩日，胎尼陸續在限動分享心得，首先她看到有其他網友的開箱心得，開心轉貼笑呼「謝謝大家的支持，特別感謝花錢購買正版的人。」之後貼出自拍照提醒，「有預購的朋友，平台會寄信，直接點開信箱中連結即可觀看。」面對影片外流，她表示「外流連結到處都是，不用傳給我，本來就一定會被外流的。」

事實上，胎尼去年2月才以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後和合作片商發生糾紛，讓她赴日發展受阻，時隔一年時間，她在今年2月28日宣布在日本二度出道，並開心表示「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」如今發文正式出道，喜獲一票粉絲按讚留言，「很正」、「恭喜」、「台灣之光。」