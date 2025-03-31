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剴剴案引虐童判死修法聲浪　南投縣議會藍黨團聲援

▲國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠表示力挺黨中央，聲援公理正義、反廢死公投。（圖／翻攝陳淑惠臉書）

▲國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠表示力挺黨中央，聲援公理正義、反廢死公投。（圖／翻攝陳淑惠臉書）

記者高堂堯／南投報導

2023年底爆發劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，引發社會關注，台北地方法院日前由國民法官庭開庭審理時，逾200民眾集結發起聲援「加重虐童刑責」行動，國民黨南投縣黨團也呼籲社會各界支持虐童零容忍，上修《刑法》至死刑，且強調反廢死公投刻不容緩，要求民進黨不要再阻擋保護兒童少年的法律，以及公平正義的最後防線。

南投縣國民黨議會黨團書記長陳淑惠表示，「剴剴」案震撼全台，但並非個案，而是社維網系統問題的縮影，過去幾年來，每年都會發生保母照顧致死或重傷案件，問題在於目前保母托育的制度設計並不完善，無法有效預防虐童案。

陳淑惠質疑，在蔡英文政府時期推動「強化社會安全網計畫」，經由社政、法政、勞政、衛政等單位跨體系並跨機關的合作，共組社會安全網，是否落實且每個環節都有到位？而剴剴案等重大事件凸顯的三大問題就是「整合」問題、缺乏配套措施問題與淪為政治議題化；他呼籲政府要防患於未然，需要的不是單純的懲罰，而是從完善修法與配套措施做起、根本解決問題，讓悲劇發生前就能讓兒少獲得應有的保護，才能為剴剴及所有孩子討公道、讓社會更好。

國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，該黨始終堅持站在人民立場著想、為台灣社會努力，呼籲執政的民進黨政府應以民為先、體恤民心，先放下政治利益，反思如何精進及保護兒少的安全，理性思考促進社會安定和諧，才是當務之急。

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