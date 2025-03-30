綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

▲民進黨新北宣講活動現場。（圖／記者皮心瑀攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中央黨部在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講會，但現場幾位民代助理發現，中央主責的2000名員額，本來被安排在面對舞台的左前方，但人數寥寥無幾，是靠區域民代動員的人數緊急補上。不過，中央黨部幹部強調，全台8場沒有任何一場是由中央黨部來負責動員，都是由地方黨部主責。

據了解，民進黨中央與地方黨部先前有召開協調會，考量新北場地較大，所以為了強化動員，新北場有分配各黨公職的動員責任額，中央黨部負責2000人、新北黨部主委負責500人、板橋公職各500人，新莊、三蘆、中永和、土樹三鶯等公職各200人，其他選區公職各負責40人。

從活動開始前的進場狀況，可以觀察到黨中央、各選區的動員力道與狀況。根據現場的觀察，面對舞台的左前方，進場時人數寥寥無幾，經向其他議員助理查證，他表示，幾個立委和議員的動員責任額都有「催」出來，座位至少都坐到八成滿，但確實中央黨部負責的2000名員額，是靠現場工作人員將自發來的民眾引導到中央黨部責任區去就座。

對此，經向中央黨部幹部確認，據他了解，全台8場沒有一場是由中央黨部負責動員，全是由地方黨部主責，中央黨部協調，所以根本沒有所謂黨中央負責2000人這種事情。

該位幹部強調，就像昨天高雄場，之前艱困的花蓮也都在地方黨公職民代全力協助下，團結一心事情都能圓滿。