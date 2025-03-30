綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

▲民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨「人民是頭家」宣講活動新北場於30日在板橋第二運動場登場，已表態參選新北市長的立委蘇巧慧與頻傳言有意爭搶大位的民進黨祕書長林右昌兩人都將出席，引來各界關注。不過，雙方被問到選戰話題時都相當低調。蘇巧慧強調，今天活動的最大目的是讓國會恢復秩序；林右昌則說，此時此刻不需要思考自己的未來還有選舉。

面對媒體關心新北市長選舉，蘇巧慧會前受訪時指出，「人民是頭家」現場所有參加的人都是希望台灣引以為傲的民主可以堅持下去，大家抱持同樣信念，用這樣行動讓國會秩序恢復，是今天在這裡的最大目的。

林右昌則表示，現在國家面臨為難的時候，包括內外挑戰，很多要面對，此時此刻需要是一起思考能為台灣做什麼，不是自己的未來還有選舉。

面對行政院針對總預算及財劃法提出覆議案再度遭到藍白聯手封殺，民進黨舉行第一波共8場的「人民是頭家」政策宣講會。根據規劃，民進黨15日開始先前往台中下鄉宣講，接著16日在桃園；22日在花蓮；23日在台南；28日在竹市；29日在高雄；30日在新北。

雖然今天天氣欠佳，但作為首波壓軸場的新北，仍有不少民眾冒著風雨出席。蘇巧慧稍早也表示，有近萬名民眾到場。