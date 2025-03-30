行政院指名翁曉玲「很可能再索取國家機密」　卓榮泰拍板親自把關

▲行政院長卓榮泰要求，未來國民黨立委翁曉玲索資，他都將親自把關。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前索要農業部戰時糧食儲備及供應地點，遭民進黨連日追打。對此，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，翁曉玲很有可能再次索取涉及國家機密的相關資訊，為求慎重，行政院長卓榮泰表示將親自把關，以確保國家安全。

行政院長卓榮泰周末在宣講活動上，公開點名翁曉玲，為了保護國家安全，未來翁曉玲若要向各部會索取資料，一律要經過他本人同意。對此，翁曉玲今天表示，自己對卓榮泰的關注沒那麼反感，甚至還有點得意，「沒想到行政院上上下下這麼重視我的質詢，對於我所有的提問索資，都要經過院長核定，不也是一種尊榮，同時還創了憲政史上的首例。」

對此，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，依照立法院職權行使法規定，立法院院會及各委員會向行政部門索資，皆有相關規定及程序，個別立法委員索資，也需要遵循政府資訊公開法以及國家機密保護法等相關規定與審核程序，這是法治國家的基本要求。

李慧芝強調，鑑於翁委員很有可能再次索取涉及國家機密的相關資訊，為求慎重，卓院長表示將親自把關，以確保國家安全。

李慧芝表示，對於國家安全的重要資訊，政府一定會堅定立場，絕對不會站到後面去，行政院會站在保護國家機密、保障國家安全的最前線，也請委員尊重國家憲法與憲政體制，與國家與人民站在同一戰線。