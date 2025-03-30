綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

▲民進黨新北宣講活動現場。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨「人民是頭家」政策宣講30日在新北市板橋第二運動場舉行，儘管天候不佳，據民進黨中央所統計，現場仍吸引1.2萬名民眾到場參與。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧在演講中強調，過去一年在野黨在立法院毀憲亂政，癱瘓政府體制，台灣現在是闌尾炎發作，「趕快把『爛藍委』切掉好不好！」

蘇巧慧說，過去兩屆國會通過法案讓台灣繼續發展，以她參與的法案來說，包括「太空發展法」、「偏遠地區學校教育條例」、「創新發展條例」，更改革台灣體育環境，讓世界看見台灣尚勇。但是自從國民黨上一屆拿到國會最大黨後，竟然全力摧毀台灣，第一件事就是搶權，違法強硬通過國會擴權法案，被大法官宣判違憲後，又再進一步聯手修《憲法訴訟法》。

蘇巧慧批評，藍白有了權，他們開始要搶錢，提出「財政亂劃法」， 從中央搶3700億，她在現場親眼目睹，三讀後藍白立委才知道版本，三讀後才偷偷躲在角落計算自己所屬縣市可以分到多少錢，結果她所在的新北，修法前平均每人可分配金額是六都最後一名，但修法後，人均直接變成全國最後一名，反觀傅崐萁的花蓮暴增161億，「到底要花去哪裡？」蘇巧慧補充，雖然離島要照顧，但連江縣人均則變成新北10倍，每人23萬，這樣叫新北人如何接受？

蘇巧慧強調，大家不要以為藍白亂修財劃法，自己不會受影響，從育兒津貼、公託補助、租金補貼等福利，若明年開始實施新法後，均將面臨大縮水窘境，所以藍白刪的不只是冷冰冰的數字，是你我的社會福利。

蘇巧慧表示，搶權、搶錢之後，藍白打算摧毀台灣發展實力，藍白在這次總預算刪減中，竟然刪掉2705億、還凍結1300億，這些預算原本要投注在國家安全、衛生防疫、科技發展、藝術文化、社會福利、民生電價，結果國民黨通通刪除，甚至連統一發票經費都遭刪18.5億，整整少掉360萬個雲端發票對獎機會。另外，國防預算被凍結899億，是各部會最多，但國防就是第一道防線，「當國民黨凍結潛艦預算、刪除國防預算，台灣國防被削弱，誰最高興？中國最高興！」

蘇巧慧喊話，闌尾炎發作的時候，醫生通常會說把闌尾切一切，現在台灣就是闌尾炎發作，趕快把爛藍委切掉，讓「國會照步走、國家向前行。」