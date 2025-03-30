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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

▲▼立法院院會 停擺 民進黨在議場中間擺設 大型 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨在議場中間擺設大型罷字。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院近日頻爆衝突，國民黨團日前夜襲闖關反廢死、反戒嚴公投案，民進黨立院黨團總召柯建銘激動打斷拐杖，遭嗆「想當院長想瘋」。對此，柯建銘30日召開記者會表示，「Don't Worry Be Happy」，只要大家快樂連署，完成二階就是王道，「我不是氣急敗壞想當院長拿拐杖亂打」。

柯建銘說，「Don't Worry Be Happy」，他用這首歌下標，希望台灣人民快樂連署，因為二階完成就是王道，當大家快樂去連署，到了二階國民黨就崩盤了，勢必要投降，因為國民黨不可能找這麼多人，一階他們作假可以，二階絕對連署不起來。

柯建銘表示，國民黨毀憲亂政，選罷法修法把會議室擋起來，以後國民黨自己開會就好，把民進黨趕走，你要通過什麼法案都可以嗎？國家憲法法律都不懂，大家不要擔心 ，「Don't Worry Be Happy 」，他們全部亂搞 ，只要我們快樂連署，完成二階就是王道。

柯建銘也提到，國民黨說他精神狀況有問題，拿拐杖打人，其實他昨天去參加這個音樂會，第一首就是「Don't Worry Be Happy」，他不是氣急敗壞想當院長拿拐杖亂打，藍白在賣台亡國，台灣人民一定看的懂。

柯建銘砲轟，他不是為了當院長發瘋，林濁水、沈富雄、郭正亮都用同樣論調，他隱忍很久，這些人每天幫國民黨打民進黨，這是什麼台獨理論大師？沈富雄已經87歲，何必這麼老的時候還天天上節目罵民進黨？「你們到底有什麼苦衷」。

柯建銘說，他一人拿拐杖，那時候院會發生游智彬事件，他走上台，要向院長韓國瑜要求講清楚，到底是記者證是怎麼發的？藍委圍攻，其他綠委來幫忙，下面大家吵成一團，他要大家安靜，所以拿議事鎚敲，要大家不要吵，「竟然誣蔑我說我想當院長，過過乾癮，你講什麼鬼話？」

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